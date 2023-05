Marek Papszun obejmie legendarny klub? Media donoszą o prawdziwej sensacji, to byłby hit

Marek Papszun ma za sobą wyjątkowy czas w Rakowie Częstochowie. Polski szkoleniowiec przez lata budował drużynę, która stała się ligowym potentatem, by w sezonie 2022/2023 sięgnąć w końcu po mistrzostwo Polski, które dla Papszuna jest pożegnaniem z zespołem "Medalików". Ostatecznie, nie wiadomo jak potoczy się dalsza kariera Papszuna, ale coraz więcej wskazuje na to, że może on mieć w swoim CV przygodę zagraniczną. Już mówiono o potencjalnym angażu trenera w jednym z klubów izrealskiej, bądź greckiej ekstraklasy. Teraz media donoszą o tym, że szkoleniowiec może trafić do jednego z największych, ukraińskich klubów, a więc Dynama Kijów. To byłby prawdziwy hit.

Marek Papszun obejmie Dynamo Kijów? To byłby prawdziwy hit!

Nie da się ukryć, że Marek Papszun może przebierać w ofertach, a najnowsza pochodzi ponoć od utytułowanego Dynama Kijów, które szuka szkoleniowca.

- Trener Rakowa znalazł się w kręgu zainteresowań Dynama Kijów - informuje portal dynamo.kiev.ua.

Jak na razie szkoleniowcem klubu jest Rumun Mircea Lucescu, którego przez względy zdrowotne zastępuje jego asystent, Ołeksandr Szowkowski.Jak na razie klub z Kijowa zajmuje 4. miejsce w tabeli ukraińskiej ekstraklasy.