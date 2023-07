Marek Papszun znalazł nową pracę! To będzie robił po odejściu z Rakowa, jest oficjalny komunikat!

Z "Medalikami" zdobył dwa Puchary i Superpuchary Polski. Sezon 2022/23 zakończył na pierwszym miejscu, pomógł Rakowowi zdobyć pierwsze mistrzostwo Polski. W Częstochowie pracował od kwietnia 2016 r. Po siedmiu latach uznał, że jego czas w Rakowie dobiegł końca. Odejściem z klubu tłumaczył chęcią odpoczynku i poświęcenia więcej czasu rodzinie.

W ciągu ostatnich tygodni media donosiły o zainteresowaniu Papszunem. Wiele klubów chciało ściągnąć go do siebie. Mówiło się, że polskim klubem, który najpoważniej jest zainteresowany Papszunem jest Cracovia. O usługi Papszuna mieli pytać przedstawiciele takich klubów, jak Dynamo Kijów, Olympiacos Pireus czy Maccabi Hajfa. W ostatnich dniach łączono go nawet z reprezentacją Polski, gdy na jaw wyszły rewelacje o możliwym odejściu z Fernando Santosa do Al-Szabab.

Tymczasem zwycięzcą wyścigu po podpis Santosa został... Canal+Sport. Stacja w środowy poranek ogłosiła współpracę z trenerem, który będzie pełnił rolę eksperta. Ma zadebiutować już w niedzielę w programie Liga+Extra, gdzie zostaną omówione wydarzenia 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy.

