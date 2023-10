Mateusz Borek nie miał wątpliwości po katastrofie Legii. Mocne słowa o warszawskiej drużynie, wielkie słowa uznania dla Śląska

Kiedy Bartosz Kapustka wróci do gry? Wiemy, co ze stanem zdrowia gwiazdy Legii Warszawa

As zespołu wicemistrza Polski już trenuje

Bartłomiej Wdowik znów zadziwił: co za gol kadrowicza z Zagłębiem! To trzeba zobaczyć! [WIDEO]

Legia brutalnie rozbita we Wrocławiu! Śląsk wrócił na fotel lidera, wielki mecz piłkarzy Jacka Magiery

Legia Warszawa ma za sobą bardzo trudny okres. Podopieczni Kosty Runjaicia do tej pory radzili sobie świetnie, zajmowali wysokie miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy i awansowali do fazy grupowej Ligi Konferencji. Niestety, obecnie mają na swoim koncie aż cztery porażki z rzędu – z AZ Alkmaar w Lidze Konferencji oraz z Jagiellonią Białystok, Rakowem Częstochowa i właśnie Śląskiem Wrocław w Ekstraklasie. Po takim meczu tym bardziej ciężko będzie wrócić na dobre tory i trener Legii będzie musiał porządnie zastanowić się nad taktyką oraz składem na kolejne spotkania. Śląsk natomiast pokazuje, że pozycja lidera nie jest przypadkowa, a Jacek Magiera, notabene były trener Legii, ma dużo powodów do radości. Na duże pochwały w kierunku liderów Ekstraklasy zdecydował się m.in. Mateusz Borek.

Borek chwali Śląsk Magiery i wylicza porażki Legii

Ekstraklasa nie zawsze budzi wielkie emocje wśród kibiców czy ekspertów, ale taki mecz w wykonaniu Śląska i tak wysoka porażka Legii musiały odbić się szerokim echem. Matuesz Borek skomentował to wydarzenie w krótkim wpisie na X, dawnym Twitterze. – Jacek Magiera i jego Śląsk się bawią w lidze. Niebywała metamorfoza. 4 porażka Legii z rzędu to fakt. Bramki 1:9. W Warszawie jest problem. Musi Kosta Runjaić zacząć wdrażać plan naprawczy. 11 goli Exposito. Trener Magic stworzył potwora – napisał znany komentator.

Marcin Najman zawiedziony Tomaszem Adamkiem i Mateuszem Borkiem. "Wytłukę wszystkich i idę po Adamka!" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jacek Magiera i jego Śląsk się bawią w lidze. Niebywała metamorfoza. 4 porażka Legii z rzędu to fakt. Bramki 1:9. W Warszawie jest problem. Musi Kosta Runjaić zacząć wdrażać plan naprawczy. 11 goli Exposito. Trener Magic stworzył potwora.— Mateusz Borek (@BorekMati) October 21, 2023