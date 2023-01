Mecz Stal - Lech za darmo! Kibice będą piać z zachwytu! Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było, mecz dostępny na YouTube

Król strzelców może wrócić do Legii! To byłby hit, decyzja w ciągu najbliższych dni

Runda jesienna PKO Ekstraklasy przyniosła wiele emocji i wielu fanów nie mogło doczekać się, kiedy ich ulubieńcy wrócą do gry, a co za tym idzie rozpocznie się runda wiosenna w polskiej piłce. Ten dzień zbliża się wielkimi krokami, bowiem pierwsze spotkania 18. kolejki PKO Ekstraklasy zaplanowane są na piątek 27 stycznia. O godzinie 18:00 Miedź Legnica podejmie Radomiaka Radom, a o godzinie 20:30 Stal Mielec zmierzy się z Lechem Poznań. I to właśnie spotkanie z udziałem "Kolejorza" może zainteresować kibiców bardziej. Przede wszystkim dlatego, że będzie je można zobaczyć całkowicie za darmo.

Prawa do transmisji meczów PKO Ekstraklasy posiada telewizja "Canal+" i to właśnie na jej antenie możemy oglądać kolejne spotkania najwyżej klasy rozgrywkowej w Polsce, jednak jak się okazuje, przy okazji meczu Stal - Lech będziemy świadkami pierwszej w historii transmisji spotkania PKO Ekstraklasy na YouTube. Za pośrednictwem swojego twitterowego profilu, stacja "Canal+" poinformowała, że o godzinie 20:00 na kanale YouTube stacji wystartuje darmowa dla wszystkich transmisja meczu Stal - Lech.

