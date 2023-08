Mistrz Polski z pewnym zwycięstwem? Raków podejmuje Wartę

Kursy TOTALbet: Raków Częstochowa – Warta Poznań

O ile odprawienie z kwitkiem Flory Tallin było jak najbardziej spodziewane, o tyle wygrany dwumecz Rakowa Częstochowa z Karabachem Agdam możemy już rozpatrywać w kategoriach pozytywnej niespodzianki. Przed rozpoczęciem pierwszego spotkania większe szanse na awans dawano bowiem Azerom. Zespół prowadzony przez Dawida Szwargę pokazał jednak ogromny charakter - najpierw w samej końcówce wyszarpując zwycięstwo przed własną publicznością, a tydzień później ofiarnie wywalczając remis na wyjeździe. Przejście Karabachu sprawia, że mistrzowie Polski są obecnie o dwie rundy od upragnionego celu, którym z pewnością jest awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Ich kolejnym rywalem będzie cypryjski Aris Limassol i wydaje się, że częstochowianie wcale nie są w tym pojedynku bez szans. Zanim jednak dojdzie do kolejnych emocji związanych z najbardziej prestiżowymi rozgrywkami klubowymi na świecie, „Medaliki” będą musiały wrócić na chwilę do ligowej rzeczywistości. Ekipa spod Jasnej Góry jak do tej pory rozegrała w tym sezonie jeden mecz w PKO BP Ekstraklasie, pokonując przed własną publicznością Jagiellonię Białystok 3:0. Teraz ich rywalem będzie Warta Poznań i zdaniem TOTALbet wynik ten może się powtórzyć, wyraźnym faworytem tego spotkania będą bowiem gospodarze. Legalny polski bukmacher kurs na zwycięstwo Rakowa ustalił na poziomie 1.39, w przypadku Warty jest to z kolei 9.25.

i Autor: TOTALbet

Trudno jednak dziwić się takim przewidywaniom, Raków bez wątpienia jest w ostatnim czasie na fali. Warta z kolei sezon rozpoczęła niezbyt udanie, od porażki 0:1 z Pogonią Szczecin. Prowadzący poznaniaków Dawid Szulczek miał spory ból głowy związany z wyborem składu, lista nieobecnych była bowiem dość długa. To było widać na murawie – zespół ze stolicy Wielkopolski grał bardzo ambitnie, ale nie był w stanie poważniej zagrozić bramce rywali, a mecz finalnie zakończył się ich porażką 0:1. Tydzień później – w spotkaniu z Górnikiem Zabrze – było już jednak zdecydowanie lepiej. „Zieloni” prezentowali się bardzo korzystnie, a najlepszym potwierdzeniem tych słów są bramki zdobyte przez Kajetana Szmyta (z rzutu karnego) oraz Mateusza Kupczaka. Jeśli dorzucimy do tego solidną grę w defensywie, otrzymujemy przepis na pierwsze w nowym sezonie ligowe zwycięstwo! Warta po dwóch kolejkach ma zatem 3 „oczka” na koncie i zajmuje bezpieczne, siódme miejsce w ligowej stawce. Fani tego zespołu z pewnością nie mieliby nic przeciwko temu, aby stan ten utrzymał się do ostatniej kolejki rozgrywek 2023/2024, ale o to będzie niezwykle trudno. Warta po raz kolejny stawiana jest jako jeden z głównych kandydatów do spadku z ligi, a celem Dawida Szulczka i jego zawodników jest – podobnie jak przed rokiem – zadanie kłamu tym przewidywaniom. Choć utrzymanie absolutnie nie jest wykluczone, jakiekolwiek punkty wywiezione w najbliższą sobotę z Częstochowy wydają się być mało prawdopodobne. TOTALbet za każdą złotówkę postawioną na triumf poznaniaków płaci bowiem 9.25 zł, analogiczny zarobek w przypadku wygranej Rakowa wynosi natomiast 1.39 zł.

Sonda Czy Raków zagra w fazie grupowej Ligi Mistrzów? Taaaak! Jest wielka szansa Nie, gdzieś po drodze się potknie

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Raków – 1.39 remis – 4.90 Warta – 9.25

Podwójna szansa:

1X – 1.09 12 – 1.19 X2 – 2.79

Raków strzeli gola:

tak – 1.12 nie – 5.80

Warta strzeli gola:

tak – 2.02 nie – 1.74

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 9.25 powyżej 0.5 – 1.05

poniżej 1.5 – 3.40 powyżej 1.5 – 1.31

poniżej 2.5 – 1.84 powyżej 2.5 – 1.93

poniżej 3.5 – 1.32 powyżej 3.5 – 3.32

poniżej 4.5 – 1.11 powyżej 4.5 – 6.30

poniżej 5.5 – 1.03 powyżej 5.5 – 11.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.