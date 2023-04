Mocne słowa Marka Papszuna w obronie podopiecznego. Nie gryzł się w język, dostało się też rywalowi

Kun – rezerwowy w Radomiu – stracił panowanie nad sobą w 76 minucie. Luis Machado, zawodnik gospodarzy, postawił „stempel” na stopie Stratosa Svarnasa, a odzyskana w ten sposób piłka pozwoliła radomianom na przeprowadzenie akcji bramkowej. Reakcja Kuna – popchnął Portugalczyka – była odpowiedzią na zachowanie rywala.

Mocne słowa Marka Papszuna w obronie podopiecznego

– Patryk jest winowajcą – Marek Papszun nie podważał niesportowego zachowania swego zawodnika. - Ale dobrze byłoby wziąć pod uwagę cały kontekst tej sytuacji; popatrzeć, co tam się działo. Choćby na to, jak się zachował Machado po ewidentnym faulu na Svarnasie. Prowokował, używał niestosownych słów. Mało tego: kiedy padła bramka, to jeszcze zawrócił i robił dalej to samo – opisywał kilkanaście feralnych sekund trener Rakowa. A całą sytuację widział bardzo dobrze: oglądał ją przecież z wysokości trybun (to była sankcja za uzbieranie czterech żółtych kartek).

Marek Papszun nie gryzł się w język, dostało się rywalowi

Szkoleniowiec Rakowa podkreślał, że dla reakcji Kuna można znaleźć rozsądne wytłumaczenie. - Stanął w obronie kolegi, który leżał bezbronny na murawie – wyjaśniał Papszun. I nie mógł nadziwić się niedostatecznej reakcji arbitra Jarosława Przybyła na postawę portugalskiego gracza Radomiaka. - Powinien dostać pierwszą żółtą kartkę za faul, a drugą za to zachowanie, o którym mówiłem – dzielił się swą opinią trener częstochowian. - Trochę słabe to było w jego wykonaniu. Jak już chciał ruszyć do Svarnasa, to mógł poczekać, aż wstanie, a nie skakać do leżącego...

Machado do aniołków zdecydowanie nie należy. Dziś w jego rejestrze figuruje już 11 żółtych kartek (w 25 grach ligowych). Następna oznaczać będzie dwumeczową banicję.

Mecz Rakowa z Widzewem rozpocznie się w niedzielę o 15.00. Transmisja w Canal+ Sport.

Gol dla @1910radomiak, ale jednak niezaliczony! Było gorąco w Radomiu! Efektem między innymi czerwona kartka dla Patryka Kuna ?? Transmisja meczu Radomiaka z Rakowem trwa w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/cjXnBgkuOv pic.twitter.com/j08FW6LhJk— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 10, 2023

