Namiętne chwile Jakuba Rzeźniczaka z żoną. Wszystko odbyło się na miękkiej kanapie, sami pochwalili się zdjęciami

Wisła Płock po słabym początku roku wreszcie odzyskała wigor, zdobywając cztery punkty w dwóch meczach. Teraz przed „Nafciarzami” trudne zadanie – mecz z walczącym zaciekle o utrzymanie Górnikiem. Przed wycieczką do Zabrza piłkarza w romantyczny sposób pożegnała jego żona, Paulina. „Lubimy być razem” – skomentowała żona „Rzeźnika”.

Gorące zdjęcie Jakuba i Pauliny Rzeźniczaków

- Czy zdjęcie jest kontrowersyjne? Dla nas nie. Znaleźliśmy podobne na instagramie, bardzo nam się spodobało i postanowiliśmy zrobić podobne dodatkowo świetnie się bawimy przy tworzeniu treści na social media. Czy komuś dzieje się krzywda? Dobrego dnia dla wszystkich – dodała, a pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy.

"Jak dla mnie możecie na golasa sobie siedzieć i robić sobie zdjęcia, co kto lubi. Tylko później jak coś jest nie wygodne to zasłaniacie się prywatnością. To w końcu jak to jest?" - skomentowała jedna z fanek. "Na zdjęciu kompletnie nic nie jest widoczne.Serio trzeba być aż tak zawistnym i zakompleksionym żeby doczepić się pleców?" - dodała inna fanka.

