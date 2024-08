Nie żyje legendarny działacz polskiego klubu, Grzegorz Lato w żałobie. Smutna wiadomość obiegła Polskę

Co za piękności!

W wieku 92 lat zmarł w tym mieście Edward Kazimierski – jeden z najbardziej zasłużonych działaczy tamtejszej Stali. Przez wiele lat pracował w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu na różnych stanowiskach, by w 1967 roku zostać oddelegowanym do pracy w klubie sportowym. „Z urzędu” rolę prezesa Stali pełnił zawsze dyrektor WSK, ale faktyczne kierownictwo sprawował właśnie Edward Kazimierski – w roli wiceprezesa ds. organizacyjnych.

I to z jego pojawieniem się w klubie związany jest początek wielkich sukcesów mieleckich sportowców. Piłkarze – wśród nich byli medaliści igrzysk olimpijskich oraz niemieckiego mundialu’74, m.in. Grzegorz Lato, Henryk Kasperczak, Jan Domarski – sięgali dwukrotnie (1973 i 1976) po mistrzostwo Polski. Do grona wiodących drużyn w swych dyscyplinach dołączyli także szczypiorniści (Puchar Polski’71, wicemistrzostwo kraju’75) i siatkarze (PP’76), a nie można zapominać także o medalach pływaków czy lekkoatletów.

Miał też Edward Kazimierski zasługi dla rozwoju infrastruktury mieleckiego sportu. To za jego czasów rozbudowano trybuny miejscowego stadionu (dzięki temu całe Podkarpacie zjechało do Mielca, by w Pucharze Europy Mistrzów Krajowych oglądać mecz Stali z Realem Madryt!), a także postawiono kultowy hotel „Jubilat”.

Za swą sportowo-organizacyjną działalność Edward Kazimierski odznaczony został m.in. Złotą Honorową Odznaką PZPN oraz Medalem 100-lecia Odzyskanej Niepodległości i Honorową Odznaką „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. Jest też honorowym obywatel Mielca, a jego imię nosi nowa hala widowisko-sportowa w tym mieście.