Nie żyje Lucjan Brychczy. Z Legią Warszawa sięgał po największe sukcesy, jego osiągnięcia imponują do dziś

Lucjan Brychczy osiągnięcia i sukcesy

Śmierć Lucjana Brychczego to niepowetowana strata dla całego piłkarskiego środowiska w Polsce, ale to cios szczególny dla Legii Warszawa i wszystkich jej sympatyków. Piłkarską karierę zaczynał w Pogoni Nowy Bytom, w którym się urodził, później występował zaś w Stali Łąbędy i krótko w Stali Gliwice (obecnie Piast). W 1954 roku trafił do Legii Warszawa i tam pozostał do końca swojej kariery. W tym samym roku zadebiutował także w reprezentacji Polski, dla której ostatecznie rozegrał 58 spotkań i strzelił 18 bramek. Grał na igrzyskach olimpijskich w Rzymie w 1960 roku, jednak Polska wówczas nie wyszła z grupy. Największe sukcesy w karierze osiągnął oczywiście grają w Legii Warszawa, w której spędził 18 lat, stając się jedną z największych legend tego klubu.

Legia pięknie pożegnała Lucjana Brychczego. „Żegnaj, Legendo”

Z Legią Warszawa Lucjan Brychczy sięgnął po cztery mistrzostwa Polski (54/55, 55/56, 68/69) i cztery Puchary Polski (54/55, 55/56, 63/64, 65/66). Z tą drużyną godnie reprezentował polską ligę również w rozgrywkach międzynarodowych – w sezonie 1969/70, już pod koniec kariery Brychczego, wystąpił w półfinale Pucharu Europy Mistrzów Klubowych (dziś Liga Mistrzów), w którym Legia przegrała z Feyenoordem (0:0 i 0:2). Brychczy ostatecznie wystąpił w 368 meczach warszawskiego klubu i strzelił w nich 182 bramki i zapisał się w jego historii. Został najstarszych zawodnikiem z pola, który zagrał w barwach Legii w lidze (37 lat i 161 dni) oraz najstarszym strzelcem bramki (37 lat i 88 dni). Niewykluczone jednak, że w innym systemie politycznym nie grałby tak długo w Legii. Władze PRL nie pozwalały na zagraniczne transfery, a Brychczym interesowało się wiele zagranicznych klubów.

Brychczy związał się z Legią również po karierze. Był współautorem kolejnych sukcesów

Po zakończeniu kariery piłkarskiej w 1972 roku Lucjan Brychczy wciąż wiązał swoją przyszłość z Legią Warszawa. Pracował w niej jako trener, jednak najczęściej pełnił funkcję asystenta trenera i znów miał okazję cieszyć się z kolejnych trofeów, po które sięgał jego klub. Za swoje zasługi w na polu zawodniczym i trenerskim został wyróżniony tytułem honorowego prezesa Legii Warszawa, który został mu przyznany w 2014 roku.