i Autor: Cyfrasport Nuno Gomes

Jasna deklaracja Portugalczyka

Nuno Gomes nie ma wątpliwości, mówi wprost. "Awans Lecha byłby potężną sensacją"

Piłkarze Lecha mogą być zadowoleni z wyników w tej edycji Ligi Konferencji. Mistrzowie Polski dotarli do ćwierćfinału. Jednak na tym etapie poprzeczka była już wysoko zawieszona. Fiorentina wygrała 4:1 w pierwszym spotkaniu 1/4 finału. Kwestia promocji do półfinału wydaje się przesądzona. Były portugalski napastnik Nuno Gomes w rozmowie z naszym portalem nie ma wątpliwości, kto awansuje do kolejnej rundy.