Spis treści

Mecz Borussia Dortmund - FC Barcelona dzisiaj o godzinie 21 na Signal Iduna Park. Dla Roberta Lewandowskiego to sentymentalny powrót do klubu, w którym zabłysła jego gwiazda. Polak był zawodnikiem Borussii w latach 2010-2014 i sięgnął z nią po liczne trofea. W barwach zespołu z Dortmundu awansował nawet do Ligi Mistrzów. Teraz powalczy z BVB już jako gwiazdor Barcelony.

Robert Lewandowski w poprzedniej kolejce Ligi Mistrzów strzelił dwie bramki w meczu Barcelony z Brest (3:0) i jako trzeci piłkarz w historii przekroczył kosmiczną granicę 100 goli zdobytych w Lidze Mistrzów. – Wiedziałem, że jestem przed ogromną szansą strzelenia tej setnej bramki. O tym się dużo mówiło, więc lekka presja była, ale miałem taki wewnętrzny spokój – dzielił się wrażeniami w pomeczowej rozmowie z Canal+ Sport. – Byłem już wiele razy w takich sytuacjach, że jakiś rekord był przede mną do pobicia i często presja naprawdę była wysoka i ją odczuwałem. Jednak po latach doświadczeń czułem spokój i na tym rekordzie w ogóle nie byłem skupiony – zapewniał „Lewy”.

Borussia - Barcelona Gdzie oglądać mecz? Transmisja TV Liga Mistrzów 11.12.2024

Mecz Borussia Dortmund - FC Barcelona to dla Roberta Lewandowskiego okazja do poprawy strzeleckiego dorobku. Zdobywając swoją setną bramkę w Lidze Mistrzów, Polak dołączył do wyjątkowo elitarnego grona. Cristiano Ronaldo, który jest rekordzistą LM, trafił do siatki w tych rozgrywkach 140 razy, a Leo Messi jest autorem 129 goli. Lewandowski ze 101 trafieniami zajmuje trzecie miejsce. Co ciekawe, serwis „OptaJose” wyliczył dokładnie, że "Lewy" do zaliczenia 100 goli w LM potrzebował tylko 451 strzałów. To najmniej z całej wielkiej trójki. Messi osiągnął ten wynik po 527 strzałach, a Ronaldo potrzebował ich aż 793. Na tym nie koniec! „Lewy” ma też najlepszą w tym gronie średnią goli na mecz – 0,81 przy 0,79 Messiego i 0,77 Ronaldo.

Borussia - Barcelona STREAM ONLINE Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO 11 grudnia 2024

Mecz Borussia Dortmund - FC Barcelona w Lidze Mistrzów zostanie rozegrany w środę 11 grudnia 2024. Początek meczu Borussia - Barcelona o godzinie 21. Transmisja TV z meczu Borussia - Barcelona na antenie Canal+ Extra 1. Stream online na Canal+ ONLINE.

Sonda Czy FC Barcelona wygra Ligę Mistrzów 2024/25? Tak Nie Trudno powiedzieć