O tym fakcie o ciele Sławomira Peszko nie wiedział nikt. Lekarz nie mógł uwierzyć, "tylko 2% ludzi"

Sławomir Peszko jest postacią, która skrywa jedną tajemnicę, o której nie zdają sobie sprawy nawet jego najwierniejsi kibice. Gdy zawodnik odchodził z Lecha Poznań do FC Koeln, lekarze "Kozłów" badając Polaka odkryli dość nieznany fakt, który wzbudził w Niemczech niemałą sensację. W sprawie głos zabrała nawet matka ówczesnego reprezentanta Polski. Niesamowite!

Slawomir Peszko skrywa tajemnicę. Lekarze nie mogli uwierzyć

W trakcie badań Peszki w FC Koeln przy okazji przenosin z Lecha Poznań wyszło na jaw, że piłkarz posiada cztery nerki! Fakt ten stał się szeroko komentowany, a o wszystkim w rozmowie z mediami mówiła nawet jego matka, która wskazywała, że sama posiada trzy.

- Sama mam trzy nerki, Sławek cztery. Przez to musi on częściej chodzić do toalety niż normalni ludzie. - opowiadała matka zawodnika.

Znany niemiecki lekarz, urolog dr. Rolf Maus, skomentował sprawę i stwierdził, że przypadłość Peszki jest obecna u zaledwie 2% ludzkiej populacji. Sam zaznacza jednak, że ludziom z czterema nerkami nic złego raczej nie grozi, a powikłania spowodowane tym stanem rzeczy są bardzo rzadkie.