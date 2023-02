Obrońca z Chorwacji w Pogoni. Już mu się podoba w Szczecinie, ale na debiut musi poczekać

Potwierdzenie transferu było formalnością. Od kilku dni było wiadomo, że Loncar zasili klub ze Szczecina, o czym informował również "Super Express". Piłkarzem miała być również zainteresowana Legia. Dzisiaj ogłoszono szczegóły kontraktu niespełna 26-letniego Chorwata z klubem ze Szczecina. Związał się z nim 3,5-letnią umową, a więc do czerwca 2026 roku. Według informacji podawanych przez chorwackie media Pogoń zapłaci Osijekowi 500 tys. euro plus bonusy zapisane w umowie. Loncar wzmocni rywalizację w Pogoni na środku obrony, która w ostatnich meczach funkcjonowała słabo, a dodatkowo Kostas Triantafyllopoulos został zwieszony na 2 mecze za czerwoną kartkę.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że podpisałem kontrakt z Pogonią – mówi nowy obrońca Pogoni. – Warunki do treningów są wyjątkowe. Zwróciłem na to uwagę, bo w Chorwacji nie mamy takich ośrodków, czy stadionów jakie ma mój nowy klub. Przychodzę do bardzo jakościowej drużyny. Nie mogę doczekać się gry! - dodaje. Na swój debiut będzie musi jednak trochę poczekać, bo nie znalazł się w ekipie „Portowców” na sobotni mecz z Jagiellonią. Piłkarz podczas styczniowego zgrupowania swojej byłej drużyny miał nabawić się lekkiego urazu. Loncar do tej pory grał wyłącznie w Chorwacji. Piłkarzem Osijeku jest od 2016 roku, a w lidze chorwackiej rozegrał 103 mecze. W trwającym sezonie zagrał w dziesięciu spotkaniach. Będzie drugim zawodnikiem z Chorwacji w kadrze Pogoni, po Dante Stipicy.

ℹ️ W Szczecinie Danijel Lončar przebywał od wtorku. Przez ostatnie dni przechodził kompleksowe i pogłębione badania medyczne. Miały one związek z drobnym urazem, którego zawodnik doznał w styczniu w trakcie obozu przygotowawczego w swoim poprzednim klubie. 🧵 1/2 pic.twitter.com/E3HMj3Fx05— Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) February 10, 2023