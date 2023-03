Od takich komplementów Lukas Podolski może się zarumienić. Co za słowa o gwieździe Górnika Zabrze!

Piłkarze mogą się od niego uczyć

Spotkanie z Wisłą było pełne dramaturgii. Zabrzanie zdołali się podnieść, a poderwał ich właśnie Podolski. Najpierw kapitalnie wykonał rzut wolny, a na koniec zapewnił zwycięstwo. W tym sezonie as śląskiej drużyny zdobył już siedem goli, z czego pięć w ekstraklasie. - Górnik był w ciężkiej sytuacji, bo do przerwy przegrywał 0:2 - powiedział Tomasz Kłos. - Osobowość Łukasza i to, co on może zrobić indywidualnie powodują, że poziom zawodników i zespołu rośnie. Inni piłkarze mogą się od niego uczyć zawodowego podejścia do treningu, meczu i wszystkiego, co związane jest z pracą. Szczególnie młodzi gracze mogą podnosić przy nim swoje umiejętności podczas treningów - przekonywał.

Noga „Poldiego” zawsze była zegarmistrzowska

Były reprezentant Polski docenia kunszt gwiazdy ekstraklasy. - Noga „Poldiego” zawsze była zegarmistrzowska - komplementował asa Górnika. - Z Wisłą Płock strzelił fantastyczną bramkę z rzutu wolnego Pokazał, że jak chce uderzyć w słupek, a piłka ma wpaść do bramki, to tak właśnie będzie. Bramkarz był przygotowany na to, że może być coś trudnego dla niego. Strzały z wolnego czy dystansu nie stanowią dla Łukasza problemu. Ma tak ułożoną lewą nogę, że piłka wpada tam, gdzie on chce - opisywał.

Są różne momenty w karierach jak i w życiu sportowym

Przed Górnikiem walka o utrzymanie miejsca w ekstraklasie. Ostatnio w śląskim klubie było gorąco. Trener Bartosch Gaul dostał ultimatum. Jednak mimo wygranej z Wisłą stracił posadę. Zastąpił go Jan Urban, legenda Górnika. Rozstano się z nim w czerwcu ubiegłego roku. - Decyzja o zwolnieniu jest przemyślana – ocenił były kadrowicz. - Urban ma ważny kontrakt z Górnikiem, dlatego zdecydowano się na taki krok. Jest doświadczonym trenerem. Zrobił bardzo dobrą robotę w Górniku. Później nastąpiło rozstanie, ale taki jest zawód trenera i piłkarza. Są różne momenty w karierach jak i w życiu sportowym. Raz jest się na piedestale, a innym razem jest się zwalnianym - zaznaczył Kłos.

