Oto czego dokonał Aleksandar Vuković w rok. Piast jest pod tym względem niedościgniony w lidze

- Wolałbym nie zaczynać tej kolejki! - tak Aleksandar Vuković odniósł się do piątkowego terminu spotkania z Portowcami. Poza wspomnianym Dziczkiem, ma też w składzie dwóch młodzieżowych reprezentantów. Ariel Mosór i Arkadiusz Pyrka do gry przeciw Pogoni wejdą niemal „z marszu”: swój mecz w ramach eliminacji MME z Estonią grali przecież dopiero we wtorek.

Pyrka i Mosór to członkowie defensywnych zasieków Piasta. A defensywa to – jak pokazują statystyki – największy atut gliwiczan w okresie pracy Vukovicia. Już za tydzień serbskiemu szkoleniowcowi, wiązanemu przede wszystkim ze stołeczną Legią (zdobywał w niej mistrzostwo kraju zarówno jako piłkarz, jak i jako trener), „stuknie” rok pracy przy Okrzei. Nic dziwnego, że pokusił się on o krótkie podsumowanie tego okresu.

Oto czego dokonał Aleksandar Vuković w rok

- Kiedy tu trafiłem, nie miałem stuprocentowej pewności, że robię dobrze – mówi „Vuko”. 27 października 2022 zastąpił na trenerskiej ławce gliwiczan Waldemara Fornalika. Zespół zajmował wówczas 15. miejsce. Wiosną jego podopieczni mieli się bić przede wszystkim o utrzymanie, tymczasem dzięki świetnej serii 12 meczów bez porażki – będąc najlepiej punktującym zespołem ligowym w całej rundzie - zapewnili sobie piątą lokatę na mecie sezonu!

Piast jest pod tym względem niedościgniony w lidze

Licząc czas od 27 października 2022 do 20 października 2023 (przed meczem z Pogonią), Piast także zajmuje piąte miejsce w stawce. A może je dziś wieczorem jeszcze poprawić, wygrywając z Portowcami wyprzedzającymi ich w tej wirtualnej tabeli ledwie o jeden punkt.

Miarą sukcesu rocznej pracy Vukovicia są jednak nie tylko 54 zdobyte przez jego zespół „oczka”. Warto zwrócić uwagę na liczbę goli straconych przez gliwiczan w tym okresie. Rywale w 31 grach ligowych strzelili im tylko 23 bramki. Defensywa Piasta była przez miniony rok najszczelniejsza w całej stawce ligowej (następny w tym zestawieniu mistrz, Raków, stracił 27 goli), a František Plach między słupkami zachował czyste konto w 11 grach!

- Dziś wiem, że to była dobra decyzja – Vuković po roku pracy potwierdził właściwość dokonanego wtedy wyboru. Jestem w dobrym miejscu i postaram się zrobić wszystko, by zostać tu jak najdłużej – zapowiedział. Jego kontrakt, podpisany rok temu, obowiązuje do końca czerwca 2024 i ma klauzulę przedłużenia o kolejny rok.

Początek meczu Piast – Pogoń w piątek o godz. 18.00. Transmisja w Canal+ Sport i Canal+ Family.

