Michał Listkiewicz: Tak niewiele brakowało by Robert Lewandowski... [MIŚ Z OKIENKA]

Podobnie z każdej podróży do rodziny i przyjaciół docierają moje kolorowe widokówki, nawet znaczki dobieram starannie. Kolekcja z najsłynniejszymi polskimi trenerami Górskim, Łasakiem, Wagnerem i Stammem cieszy każdego fana sportu a ci wśród moich adresatów dominują. Urząd pocztowy, fryzjer, bar za rogiem, stoisko z kiełbaskami pod stadionem to dla mnie miejsca kultowe i nikt ani nic tego nie zmieni.

Całkiem przypadkowo, zastępując żonę kolegi, znalazłem się w gronie gości Akademii 100-lecia polskiego żeglarstwa. Nie znam ludzi ani dyscypliny, łódka typu "bączek" na jeziorze pół wieku temu była moim jedynym osiągnięciem żeglarskim. Dostrzegłem, że żeglarska brać po prostu się lubi, sztormy i fale tak ją ukształtowały. Pojawili się wszyscy najwięksi poza Mateuszem Kusznierewiczem, który daleko do Gdańska nie miał. Prezes Tomasz Chamera może być dumny ze swojej gromadki.

Tak niewiele brakowało by Robert Lewandowski przebił Jana Urbana w liczbie goli strzelonych przez Polaka Realowi na Santiago Bernabeu. To był bajeczny występ Lewego, a jego krytykanci - nie mylić z krytykami - powinni zamilknąć na zawsze. Sami nie wiemy co posiadamy? Po nokturnie Roberta w Madrycie już wiemy. Zgodnie z misiowym proroctwem Sławomir Szmal w cuglach wygrał wybory na prezesa polskiego szczypiorniaka. I bardzo dobrze, bo przy wsparciu wiernych druhów z boiska jest w stanie podżwignąć tę piękną dyscyplinę. Przegrany walkowerem Bogdan Wenta ponoć odciął się od możliwości wsparcia byłego podopiecznego w trudnej misji. Może i dobrze, szczerość najważniejsza.

Kibice Legii śpiewali kiedyś "Adam Topolski, najlepszy obrońca Polski". Dziś były świetny piłkarz mądrze prawi o zawodzie trenera. Jego zdaniem szkoleniowiec musi być przede wszystkim niezależny. Ilu trenerów spełnia ten warunek? Ilu nie idzie na zgniłe kompromisy, nie kombinuje z managerami za plecami właścicieli klubu, nie szuka nowej roboty mając ważny kontrakt? Pewnie wielu, ale powinni wszyscy choć wiem, że to utopia.

Światowy sport usycha, liczba chętnych do wysiłku i wyrzeczeń związanych z ciężkim treningiem dramatycznie maleje. Nieprzypadkowo topowe kluby europejskie zakładają akademie w biednych krajach afrykańskich, gdzie głód prawdziwy i głód sukcesu są ze sobą nierozerwalnie związane. Procesy demograficzne niepokoją, bogate społeczeństwa starzeją się skokowo, macierzyństwo staje się passe, a mniej dzieci to mniej uprawiających sport. Przecież leśne dziadki nie wybiegną już na boiska choć czasami zdarza mi się sędziować mecze oldbojów. Rozstrzygam z koła środkowego na zasadzie "lepiej mądrze stać niż głupio biegać". Właściwie tylko w USA sport w klasycznej postaci trzyma się mocno dzięki systemowi opartemu na szkołach i uczelniach. NCAA zarządza kilkunastoma dyscyplinami sportu, poziom jest niebotyczny, a dobry sportowiec jest na uczelni równie popularny jak wybitny naukowiec. Może powołane niedawno Ligi Akademickie AZS okażą się remedium? Baza sportowa na polskich uczelniach jest wspaniała, nic tylko pływać, skakać, grać, dżwigać, boksować, rzucać jak za Wielką Wodą.

