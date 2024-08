Oyedele zdradza, co go przekonało do gry w Legii. Klub potwierdza transfer wychowanka Manchesteru United.

Maxi Oyedele to defensywny pomocnik, którego wielkim idolem jest Paul Pogba. Od 8. roku życia trenował w Akademii Manchesteru United. Zdobył młodzieżową ekipą "Czerwonych Diabłów" zdobył m.in. Puchar Anglii juniorów w 2022 r. Nie przebił się do pierwszego zespołu, występował w drużynie rezerw, zaliczając występy młodzieżowej Lidze Mistrzów UEFA 2021/22. Dwukrotnie opuszczał już Old Trafford, był wypożyczany do występującego na poziomie League Two Forest Green Rovers (14 meczów w ubiegłym sezonie) i Altrincham FC.

Oyedele zagrał łącznie 10 meczów w reprezentacjach Polski U18, U19 i U21. Zawodnik był w kadrze Manchesteru United na letnie zgrupowanie w USA.

- Mam wrażenie, jakbym miał trafić do Legii od dłuższego czasu, więc cieszę się, że ten transfer doszedł do skutku. Jestem bardzo podekscytowany przed występami na tym boisku. Oczywiście zdaję sobie sprawę, jakim wielkim klubem jest Legia. Chcę wygrać z klubem mistrzostwo i być częścią tej drużyny. Dla mnie to przede wszystkim ogromna szansa, żeby zapracować na swoje nazwisko. Kiedy tu przyjechałem odbyłem rozmowę z trenerem. Przedstawił mi dokładny i obszerny plan - mówi Maxi Oyedele w rozmowie z oficjalnymi kanałami klubu z Łazienkowskiej.

- Dołącza do nas niespełna 20-letni zawodnik, który edukację piłkarską rozpoczął w kolebce futbolu, w Anglii, w jednym z najlepszych klubów Europy. To piłkarz, który jest reprezentantem Polski. Ma niesamowity potencjał, a my chcemy stworzyć mu takie warunki, aby miał szansę udowodnić jego skalę. Rywalizacja w środku pola jest mocna. Myślę, że Maxi – ze swoimi umiejętnościami technicznymi, warunkami fizycznymi i zmysłem taktycznym – nie będzie w tej rywalizacji na straconej pozycji. W tej strefie potrzebujemy więcej opcji - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa Jacek Zieliński.

- Cieszę się, że mamy dużą grupę piłkarzy z Akademii, którzy zostali dołączeni do pierwszego zespołu, rozwijają się w wielu aspektach, nabierają doświadczenia i adaptacji do warunków seniorskiego futbolu i dużych wymagań w Legii. Na pewno są naszą przyszłością. Sztab trenera Feio bardzo zwraca uwagę na ich indywidualny progres. Jesteśmy już bardzo blisko spełnienia jednego z najważniejszych celów na ten sezon - gry w fazie ligowej Ligi Konferencji UEFA, w związku czym kadra zespołu musi uwzględniać kilka wariantów w każdej formacji. Dlatego zdecydowaliśmy się pozyskać Maxiego - dodaje dyrektor Zieliński.

Maxi Oyedele będzie występował w Legii z numerem 6.