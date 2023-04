Patryk Sokołowski wprost o rywalizacji z KKS Kalisz. Tak Legia chce zagrać z rewelacją Pucharu Polski

Legia wśród polskich klubów najczęściej sięgała po Puchar Polski. Zanotowała 19 triumfów. Ostatni miał miejsce w 2018 roku. w tym roku warszawski zespół nie ukrywa, że celuje w wygranie tych rozgrywek. O finał powalczy z rewelacyjnym KKS Kalisz. Drugoligowiec w tej edycji wyeliminował kilku przedstawicieli ekstraklasy jak Widzew Łódź, Górnik Zabrze i Śląsk Wrocław. - Jedziemy do Kalisza z jasnym planem - powiedział pomocnik Patryk Sokołowski, cytowany przez klubowe media. - Chcemy zdominować rywala i jak najszybciej rozstrzygnąć wynik rywalizacji. Musimy podejść do tego meczu tak, jak miało to miejsce w konfrontacji z Lechią Zielona Góra. Jesteśmy pewni siebie, ale mamy szacunek do przeciwnika. Znamy tegoroczne wyniki w pucharze KKS-u Kalisz. To jest półfinał Pucharu Polski. Żadna drużyna nie awansuje na ten szczebel przez przypadek. Mamy doświadczenie w takich spotkaniach. Chcemy wygrać i pewnie awansować - podkreślił gracz Legii w rozmowie z oficjalnym portalem klubu z Łazienkowskiej.

Sonda Czy Legia zdobędzie w sezonie 2022/2023 jakieś trofeum? Tak, mistrzostwo Polski Tak, Puchar Polski Tak, podwójną koronę Nie