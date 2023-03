Pavol Stano o wierze, przełamaniu i mocy Wisły Płock. "Biorę na klatę krytykę"

Punktów do zdobycia jest jeszcze dużo

Trudno w to teraz uwierzyć, ale na początku sezonu Wisła spisywała się rewelacyjnie i była nawet liderem ekstraklasy. Teraz plasuje się w środku ligowej stawki. W tym roku zdobyła tylko cztery punkty. To najgorszy dorobek ze wszystkich drużyn. - Wiemy, że niektóre mecze nam pouciekały w ostatnich minutach, ale trzeba patrzeć do przodu, z pozytywnym nastawieniem - powiedział trener Pavol Stano. - Punktów do zdobycia jest jeszcze dużo. Po tym początku wiosny nie jesteśmy zadowoleni. Zrobimy wszystko, żebyśmy te punkty zbierali - dodał Słowak.

Musimy przejść trudny okres

Szkoleniowiec Wisły jest przekonany, że zespół w końcu zacznie punktować. - Chcemy budować drużynę, która jest pewna siebie - podkreślił. - Cały czas jesteśmy w budowie. To wszystko się składa na to, że musimy przejść trudny okres. W najbliższych dniach się okaże, czy jesteśmy pewni tego, co chcemy osiągnąć. Chodzi o to, żeby konsekwentnie być pewnym siebie. Uważam, że ta drużyna poszła do przodu. Trudniej się to mówi, jak nie ma wyników, ale uważam, że jesteśmy mocni. Biorę na klatę krytykę, ale nie zmienimy tego, że chcemy grać w piłkę i narzucać nasz styl - przyznał i dodał: - Mamy swoje zasady, jak chcemy mecze grać. Chłopcy mają wskazówki, gdzie są słabsze punkty przeciwnika. Myślę, że w pierwszych meczach kreowaliśmy sytuacje, a nie potrafiliśmy ich wykorzystać. Wierzę w tych chłopców i wiem, że się przełamiemy. Teraz to najważniejsze, co potrzebujemy, czyli punkty i wygrane mecze - zaznaczył trener Pavol Stano.

