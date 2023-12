Paweł Wszołek uratował Legii punkt. Gwiazda o rozczarowaniu potknięciem z beniaminkiem

Po raz kolejny Legia nie wykorzystała szansy

Po pierwszej połowie sensacyjnie prowadził ŁKS. Gola strzelił debiutant Jędrzej Zając. - Wiadomo, że po takim meczu, w którym walczyliśmy o zwycięstwo, jest trochę zdenerwowanie - powiedział Paweł Wszołek w rozmowie w Canal+ Sport. - Na pewno jest rozczarowanie. Wiemy, że wszyscy się potknęli, że tak powiem. My po raz kolejny nie wykorzystaliśmy szansy. Uważam, że tak jak w drugiej połowie, to powinniśmy grać w każdym meczu przez 90 minut. Wtedy wygrywalibyśmy spokojnie nasze mecze. Mieliśmy sporo tych sytuacji. Nic więcej nie chcę mówić. Zaczynam zawsze od siebie - wyznał rozgoryczony zawodnik po zawodach.

Katastrofa Legii na boisku ligowego outsidera. Warszawianie przestraszyli się ZAJĄCA [WIDEO]

Muszą walczyć do końca

Trener Kosta Runjaić był wściekły na podopiecznych za postawę w pierwszej połowie. Wprawdzie po przerwie wyrównał Paweł Wszołek, ale to było wszystko na co było stać stołeczny zespół w Łodzi. - Na nieszczęście piłka przy bramce odbiła się ode mnie - opowiadał Wszołek w rozmowie w Canal+ Sport. - Straciliśmy bramkę na 1:0. Być może potoczyłoby się to inaczej, gdyby ta bramka nie padła. Może byśmy strzelili zwycięską bramkę w drugiej połowie. Ale takie jest życie. Musimy walczyć do końca. Zostały dwa mecze ligowe i spotkanie z Alkmaar. Musimy zagrać dla siebie i naszych kibiców, bo jesteśmy im to winni. Musimy przejść dalej z Alkmaar, a później dążyć do tego, żeby zdobyć sześć punktów w tych meczach ligowych, jeśli chcemy grać o wysokie cele w następnym roku - dodał pomocnik warszawskiego klubu.

Lukas Podolski już tego nie kryje. Pokazał szalenie drogie auto. Zakręciło się nam w głowie od sumy, jaką trzeba zapłacić za to cacko

Paweł Wszołek nie krył frustracji po meczu w Łodzi: „Kolejny raz nie wykorzystaliśmy szansy! Gdybyśmy grali przez 90 minut tak, jak dziś w drugiej połowie, to wygrywalibyśmy mecze!” 🗣️ pic.twitter.com/jLOSQmO63g— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) December 10, 2023

WIOSŁOWAŁEM Z PIŁKARZAMI LEGII W SZCZYTNYM CELU! BYŁY CIĘŻARY I LITRY POTU Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej