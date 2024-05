Paweł Wszołek wypalił po kompromitacji Legii. Tak podsumował jej występ, mocne słowa do kibiców

Czołówka gubi punkty

Wyścig o mistrzostwo Polski znów wygląda jak wyścig ślimaków. Na ostatnie pięć kolejek tylko Górnik Zabrze wygrał więcej niż... dwa spotkania (zanotowali aż cztery zwycięstwa), ale nawet oni polegli w 31. kolejce. Przegraną zanotowały także Jagiellonia, Lech, Legia i Raków, Pogoń zremisowała, a jedyną drużyną, która wygrała w tej serii gier był Śląsk Wrocław. Każda z wymienionych wyżej drużyn może żałować, że nie wykorzystała potknięć rywali, w tym oczywiście Legia, która w przypadku zwycięstwa mogłaby nawet pomarzyć jeszcze o mistrzostwie Polski (mieliby trzy punkty straty do Jagiellonii Białystok na dwie kolejki przed końcem). Niestety, porażka z Radomiakiem 0:3 brutalnie to przekreśliła, a piłkarze stołecznego klubu nie kryli złości po meczu.

Kamil Grosicki załamany po finale Pucharu Polski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wszołek nie gryzł się w język po porażce Legii

Paweł Wszołek był jednym z piłkarzy, którzy tuż po meczu udzielali wywiadu stacji Canal+ Sport. Skrzydłowy Legii Warszawa nieco zaskoczył swoimi słowami o grze zespołu, choć miał świadomość, jak mogą one zabrzmieć dla kibiców. – Cokolwiek powiem, to każdy będzie się śmiał – zaczął Wszołek – Uważam, że jako drużyna pokazaliśmy charakter. Nie zawsze się wygrywa, grając jednego mniej. Mimo że graliśmy jednego mniej, to kontrolowaliśmy ten mecz. Brakowało trochę szczęścia, aby strzelić na 1:0. Później dostajemy bramkę, grając jednego mniej, to trochę się odkrywasz i tak to wyglądało. Ale uważam, że walczyliśmy do końca – ocenił zawodnik Legii. Z częścią jego słów trudno się nie zgodzić – gra w osłabieniu od 6. minuty to ogromne wyzwanie, a Legia faktycznie długo utrzymywała szanse nawet na zwycięstwo.

Choć kibice bardzo ostro komentowali postawę zawodników swojego klubu z trybun, zdaje się, że Wszołek nie ma zamiaru kajać się przed nimi. – Co mam powiedzieć? Czy będziemy za to przepraszać kibiców? Daliśmy z siebie wszystko. Uważam, że ten sezon jest szalony, ale każdy zostawia serce na boisku. Są gorsze momenty czasami w życiu i na pewno nikt celowo nie chce przegrywać meczów – podkreślił piłkarz Legii Warszawa.