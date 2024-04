Piast walczy o życie. Aleksandar Vuković stoi pod ścianą i… z uśmiechem cytuje politycznego klasyka

Niesamowite zachowanie Szymona Marciniaka! Arbiter zrobił to tuż przed meczem, co za poświęcenie

Tak jak szokujące były weekendowe rozstrzygnięcia w ligowej elicie, tak i szokująca – z punktu widzenia Piasta i jego fanów – musi być tabela ekstraklasy, uwzględniająca wyłącznie tegoroczne wyniki. Gliwiczanie bowiem ją… zamykają. Wiosną zgromadzili ledwie pięć punktów! Ten fakt czyni zrozumiałymi cytowane wcześniej słowa Vukovicia.

Trener ekipy z Okrzei ma zatem trzeźwy osąd obecnej sytuacji. Ale potrafi też zaskoczyć. - Serię zwycięstw poprzedniej wiosny (Piast był wówczas najlepszym zespołem rundy rewanżowej w całej ligowej stawce – dop. aut.) mieliśmy, nie grając wcale lepiej niż obecnie. To, co prezentujemy na boisku teraz, od tamtych spotkań różni się tylko... wynikiem końcowym – ocenia Vuković.

Na dodatek dwa ostatnie spotkania Piasta upłynęły pod znakiem gigantycznych kontrowersji sędziowskich: mowa o uznanej przez Szymona Marciniaka bramce dla Śląska mimo faulu na gliwickim obrońcy, oraz o „jedenastce” dla Widzewa, podyktowanej przez Karola Arysa (pomimo obejrzenia sytuacji na monitorze), kwestionowanej przez obserwatorów.

- Mam nadzieję, że limit pecha wyczerpaliśmy, że więcej takch kontrowersyjnych decyzji, na naszą niekorzyść, nie będzie – wzdycha Vuković. Podkreśla jednak również odpowiedzialność własnych podopiecznych. - Z naszej strony po prostu musimy zrobić więcej, aby nie być uzależnionym od takich decyzji – zaznacza.

Aleksandar Vuković stoi pod ścianą i… z uśmiechem cytuje politycznego klasyka

Choć w przestrzeni medialnej nie brak spekulacji, że los obu trenerów przystępujących w poniedziałek do gry wisi na włosku, opiekun Piasta zachowuje spokój. - Jest jeszcze do końca sezonu naprawdę bardzo dużo punktów do zdobycia, trzeba tylko ruszyć we właściwą stronę. Jesteśmy w stanie i chcemy zakończyć sezon o wiele lepiej, niż go rozgrywany do tej pory – podkreśla. I z uśmiechem cytuje politycznego klasyka. - Ważne jest, jak kończysz, a nie jak zaczynasz – przywołuje słowa byłego premiera, Leszka Millera.

Początek meczu 28. kolejki Piast – Zagłębie Lubin na Stadionie Miejskim im. Piotra Wieczorka w Gliwicach w poniedziałek o godz. 19.00. Transmisja w Canal+ Sport i Canal+ Sport 5.