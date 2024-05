Piłkarz Wisły Kraków nie wytrzymał! Odgryzł się Wojciechowi Kowalczykowi, potężna wymiana zdań

Robert Podoliński surowo o postawie Pogoni w finale Pucharu Polski. Tak określił to, co zrobili Portowcy, mocny przekaz

Finał Pucharu Polski sezonu 2023/2024, który odbył się tradycyjnie 2 maja na pewno zapisze się wielkimi literami na kartach historii, polskiej piłki nożnej. Pogoń Szczecin rozegrała bardzo emocjonujące spotkanie na PGE Narodowym z Wisłą Kraków. "Portowcy" byli w znakomitej sytuacji, ponieważ w drugiej części spotkania trafili jako pierwsi dokładnie w 74. minucie. Na listę strzelców wpisał się Efthymios Koulouris. Wszyscy fani szczecińskiej drużyny czekali na ostatni gwizdek Tomasza Kwiatkowskiego, jednak doszło do szalonej rzeczy. Wówczas do remisu doprowadził Eneko Satrustegui i mecz rozpoczął się tak naprawdę od nowa. W dogrywce "Biała Gwiazda" była na fali wznoszącej po końcówce regulaminowego czasu gry, co doprowadziło do bramki w wykonaniu Angela Rodado.

Szymon Sobczak nie pozostał dłużny Wojciechowi Kowalczykowi! Niepotrzebna wymiana zdań

Po meczu w mediach społecznościowych doszło do bardzo ostrej wymiany pomiędzy piłkarzem Wisły Kraków - Szymonem Sobczakiem, a Wojciechem Kowalczykiem. Były reprezentant Polski w niespodziewany sposób zareagował na sukces "Białej Gwiazdy". Zawodnik krakowskiej ekipy nie krył radości i umieścił wpis po zwycięstwie w Pucharze Polski. - Wisła wiosną zagra w europejskich pucharach - można przeczytać.

Kowalczyk odniósł się do wpisu napastnika w bardzo ostry sposób. - Sami spece od futbolu k****.Wiosna już się kończy kretynie - podsumował medalista olimpijski. Po chwili dodał: - Jak wrócę z wakacji, to już ich nie będzie w Europie. A wracam w te lato.

Sobczak nie pozostał dłużny i odgryzł się byłem reprezentantowi Polski. - Zgubiłem cudzysłów, a „pan” klasę. Spokojnej nocy - zaznaczył piłkarz Wisły Kraków.