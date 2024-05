To dla niej Angel Rodado pokazał serduszko w finale Pucharu Polski. Kim jest ukochana gwiazdy Wisły Kraków? [GALERIA]

Robert Podoliński surowo o postawie Pogoni w finale Pucharu Polski. Tak określił to, co zrobili Portowcy, mocny przekaz

Strzelał w rezerwach Barcelony

Hiszpan pochodzi z Majorki. Jednak grał tylko w rezerwach tego klubu. Ma za sobą także występy w drugiej drużynie Barcelony, gdzie prowadził go trener Sergi Barjuan, były obrońca klubu z Katalonii. Najdłużej występował w trzecioligowej Ibizie. Rodado do Wisły trafił przed dwoma laty. W tym sezonie wyrósł na gwiazdę. Jest najlepszym strzelcem I ligi, w której zdobył 17 goli.

Uwielbiają podróże

Nie zawiódł także w finale Pucharu Polski, bo to jego gol przesądził o triumfie. As Wisły związany jest z Isabel Gutierrez, która obecna była na PGE Narodowym w Warszawie. To właśnie dla niej po zdobytej bramce pokazał na palcach serduszko. Po spotkaniu para pozowała na murawie ze zdobytym pucharem. Uwielbiają podróże. Byli m.in. w Japonii, a przed miesiącem wybrali się do Paryża. Zwiedzali Luwr, wybrali się do Disneylandu, mają pamiątkowe zdjęcie pod wieżą Eiffela. "Moja miłość" - napisała w komentarzu pod zdjęciem sympatia piłkarza Wisły, które opublikowała w mediach społecznościowych.

Potrafi wykorzystać sytuację z zimną krwią

Hiszpan dostał statuetkę dla najlepszego piłkarza finału Pucharu Polski. - Rodado pokazał, że potrafi bardzo dobrze funkcjonować na pozycji numer 10 - powiedział Maciej Żurawski po zawodach. - Idealnie się w to wpisuje. Mimo że tez musi pracować w defensywie. Potrafił się też niżej ustawić i pomagać. Bardzo dużo piłek kierowanych do niego między linie pomocy a obrony, gdzie się bardzo dobrze czuł. Piłkarz, który - jeśli ma sytuacje - to potrafi ją wykorzystać z zimną krwią. Niekoniecznie jakimś pięknym uderzeniem, ale bardzo dokładnym. Tak jak to pokazał strzelając gola - podsumował legendarny napastnik Wisły Kraków.

