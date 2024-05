Co za słowa o bohaterze finału Pucharu Polski. Były kadrowicz mówi o skarbie, który przerasta ligę, ma rację?

To miała być zwykła konferencja pomeczowa trenera Wisły. Ale nagle zdarzyło się TO!

Robert Podoliński surowo o postawie Pogoni w finale Pucharu Polski. Tak określił to, co zrobili Portowcy, mocny przekaz

Pogoń miała wielki apetyt na triumf. Nigdy wcześniej bowiem nie potrafiła zdobyć Pucharu Polski. To miał być ten pierwszy raz, ale ponownie nie sprostała oczekiwaniom. Wydawało się, że jednak przełamie klątwę, gdy Efthymis Koulouris dał jej prowadzenie. Jednak Wisła nie poddała się, walczyła do końca i Eneko Satrustegui wyrównał. W dogrywce popisał się za to Angel Rodado, który zdobył bramkę i dał Wiśle piąty Puchar Polski w historii. W ten sposób krakowski klub zagra w eliminacjach Ligi Europy.

Angel Rodado czyli anioł Wisły. Legenda Białej gwiazdy przewidziała popis Hiszpana w finale Pucharu Polski

Prezes Pogoni Jarosław Mroczek miał pretensje do arbitrów, które wyraził w mediach społecznościowych. - Pogoń to zespół, który zazwyczaj dominuje, narzuca swój styl w ekstraklasie - powiedział Marcin Baszczyński, cytowany przez PAP. - Tego spodziewałem się w finale, ale było na odwrót. To Wisła była stroną dominującą, nastawioną na sukces i dążyła do tego z każdą minutą, z każdą akcją - podsumował.

Prezes Pogoni ostro po przegranym finale Pucharu Polski. "Raz już sędzia Kwiatkowski nas przepraszał"

W szeregach Wisły bohaterem był Angel Rodado, który jest najlepszym strzelcem na zapleczu ekstraklasy. Czy wprowadzi krakowski klub do elity? - Rodado to piłkarz, który przerasta pierwszą ligę. Jest skarbem "Białej Gwiazdy". Pokazał klasę - tak Baszczyński w rozmowie z PAP komplementował hiszpańskiego asa Wisły.

Robert Podoliński surowo o postawie Pogoni w finale Pucharu Polski. Tak określił to, co zrobili Portowcy, mocny przekaz

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Czy Wisła Kraków w tym sezonie wróci do ekstraklasy? Tak Nie