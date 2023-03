Pod krzesłem trenera pali się ognisko. A on spokojnie... opowiada chińską przypowieść

Atmosfera jest w Białymstoku gorąca, podgrzewają ją również medialne cytaty autorstwa prezesa. Ot, choćby ten: „Nad głową trenera wisi z pewnością znak zapytania, a jego krzesło zrobiło się gorące i pali się pod nim ognisko”. - Nie jestem uczestnikiem dyskusji internetowych, choć oczywiście wiadomości do mnie docierają. Osobiście nie słyszałem o żadnym ultimatum i nie mam pojęcia, skąd taka aura wokół nas – tak Maciej Stolarczyk rozpoczął medialne spotkanie poprzedzające potyczkę z zabrzanami.

Medialna dyskusja nad ewentualną roszadą na stanowisku trenera Jagi stała się dlań pożywką dla nieco głębszej niż zazwyczaj refleksji. - Ostatnich czterech trenerów zmienianych było co pół roku. Żaden z nich nie dostał kredytu zaufania. A każdy z nich miał swój koncept. Ja też go mam. Ale jeśli nie przetrwany trudnego momentu, będzie tak samo jak do tej pory. Czy to jest droga, żeby ten klub ustabilizować? - pytał (retorycznie) szkoleniowiec białostoczan.

- Nie sposób w 8 miesięcy (a tyle pracuje w tej chwili Stolarczyk w „Dumie Podlasia” - dop. aut.) poznać 30 graczy i do siebie ich przekonać, znaleźć klucz do każdego z nich. Fakt, zespół w tej chwili gra słabo, ale widzę progres. A w tabeli nie dzieli nas mila od pierwszej ósemki, punktowo nie jesteśmy tak daleko od rywali – przypominał trener Jagiellonii. - Wierzę w tą drużynę, w to, co robimy. Jestem przekonany, że ta praca da efekt - zapewniał Stolarczyk. Na koniec swego wystąpienie opowiedział zaś dziennikarzom... chińską przypowieść o 99 dukatach, której pointa sprowadza się do zdania: „czasami nie doceniamy tego, co mamy”...

Początek meczu Jagiellonia – Górnik Zabrze w sobotę o godz. 20.00. Transmisja w Canal+ 4K Ultra HD i Canal+ Sport.

