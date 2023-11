Pogoń nie zagubiła się w Puszczy. Mimo osłabienia zainkasowała trzy punkty [WIDEO]

To już pewne. Szymon Marciniak opuści Polskę! Arbiter przerwał milczenie. Czeka go wielkie wyzwanie

W 24. min Wahan Biczachczjan znalazł się cztery metry przed bramką, ale poplątały mu się nogi w wyniku czego nie trafił w piłkę. W 37. min przed podobną okazją stanął Stępień ale strzelił Panu Bogu w okno. Minutę później z boiska za drugą żółtą wyleciał Fredrik Ulvestad i Pogoń wpadła w kłopoty. Jednak od początku drugiej połowy Portowcy ruszyli do ataku walcząc o pełną pulę. Dobre okazje mieli Biczachczjan i Grek Efthymios Koulouris.

Jednak z pomocą piłkarzom Pogoni przyszli gospodarze a konkretnie Łukasz Sołowiej. W 63. min podał piłkę do nikogo, doskoczył do niej Kamil Grosicki i mimo ostrego kąta strzelił do siatki. Tego gola w dużym stopniu na swoje konto może zaliczyć Sołowiej. Dwie minuty później gospodarze mogli wyrównać, ale piłka po strzale Michała Walskiego trafiła w słupek a dobitce zapobiegł Benedikt Zech. W miarę upływu czasu Puszcza przeważała, a Pogoń koncentrowała się na obronie wyniku. Jednak w 79.min przeprowadziła zabójczą kontrę. Akcję rozprowadził Mariusz Fornalczyk, a sfinalizował Koulouris. Zwycięstwo Pogoni w pełni zasłużone, a Puszcza w takiej formie będzie miała duże problemy, żeby opuścić strefę spadkową.

KOSZMARNY błąd Sołowieja, który z zimną krwią wykorzystał Kamil Grosicki! @PogonSzczecin prowadzi mimo gry w dziesiątkę! ⚽📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/h6T4CWYMb4— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 4, 2023