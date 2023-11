Polonia Bytom - Arka Gdynia TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Puchar Polski Polonia - Arka STREAM LIVE ONLINE mecz Polonia Bytom - Arka GDZIE OGLĄDAĆ

Polonia Bytom - Arka Gdynia TV TRANSMISJA NA ŻYWO gdzie oglądać mecz Polonia - Arka

W 1/8 finału Pucharu Polski zameldowało się już 13 drużyn, a ostatnia z nich uczyniła to kilka godzin przed rozpoczęciem meczu Polonii Bytom z Arką Gdynia. Stal Mielec dopiero po dogrywce wyeliminowała trzecioligową Garbarnię Kraków i zameldowała się w kolejnej fazie. Na podobny los liczą kibice z Bytomia i Gdyni, ale tylko jedni będą mogli świętować. Lata temu zespoły te rywalizowały na boiskach Ekstraklasy i 1. ligi, jednak dwukrotni mistrzowie Polski w połowie poprzedniej dekady wpadli w poważne tarapaty, z których do dziś nie wyszli. Obecnie Polonia gra w 2. lidze, gdzie jest beniaminkiem. Po 16 kolejkach zajmuje szesnaste miejsce i okupuje strefę spadkową, ale z pewnością postara się o niespodziankę w PP.

W PUCHARZE GRAMY RAZEM💪🤩⚽️Miło nam poinformować, że w ramach meczu 1/16 @PZPNPuchar, nawiązaliśmy współpracę z firmą Biogeneza i wspólnie przygotowaliśmy niebiesko-czerwone koszulki na dzisiejszy mecz.🔗 Info: https://t.co/sjpUqHOYit ⬅️ pic.twitter.com/JUYuu9hXn2— BS Polonia Bytom⚽️ (@PoloniaBytom) November 8, 2023

Faworytem będzie oczywiście Arka, która jest na fali sześciu zwycięstw z rzędu. Rozpoczęła ją od wygranej z Miedzią Legnica w poprzedniej rundzie Pucharu Polski. Teraz na papierze "Arkowców" czeka łatwiejsze zadanie, bo zagrają z zespołem z niższej ligi, ale wszyscy kibice doskonale wiedzą, że puchary rządzą się swoimi prawami. Dlatego wicelider 1. ligi musi zachować czujność i pokazać wyższość na boisku, by zameldować się w 1/8 finału PP. Gdynianie doskonale wiedzą, jak to zrobić - w 2017 r. zdobyli to trofeum, a rok później i w 2021 r. doszli do finału.

Mecz Polonia Bytom - Arka Gdynia w 1/16 finału Pucharu Polski odbędzie się w środę, 8 listopada, o godzinie 18:00. TRANSMISJA w TV na kanale Polsat Sport News. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny w płatnej usłudze Polsat Box Go. W przypadku remisu o awansie zadecyduje dogrywka, a następnie możliwe są rzuty karne.