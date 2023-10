Polonia Warszawa się nie zatrzymuje. Co za seria Czarnych Koszul!

Przyjechali na Górny Śląsk po wygraną

W pierwszej połowie bramkę zdobył Nikodem Zawistowski. To jego premierowe trafienie w warszawskim zespole. W tej sytuacji asystował Michał Bajdur, który przeprowadził rajd lewą stronę. Po przerwie triumf przypieczętował Paweł Tomczyk. - Zwyciężyliśmy w bardzo trudnym meczu, w bardzo trudnych warunkach do grania w piłkę - powiedział trener Rafał Smalec podczas konferencji prasowej. - Zagraliśmy bardzo dobry mecz. Uważam, że wygraliśmy zasłużenie, mając przez zdecydowaną większość spotkania, kontrolę nad tym, co się dzieje na boisku. Stworzyliśmy odpowiednią liczbę sytuacji do tego, żeby zdobyć nawet kolejne bramki. Jednak, żeby nie być zachłannym, to cieszymy się ze zdobytych trzech punktów. Jestem niezmiernie zbudowany postawą zespołu, bo było widać w chłopakach fajną energię. Przyjechaliśmy po zwycięstwo, tak sobie założyliśmy, że chcemy zdobyć trzy punkty. I z tego planu się wywiązaliśmy. Olbrzymie gratulacje dla zespołu, bo warunki były nie przyjemne, a my graliśmy w piłkę bardzo fajnie. Chciałbym również podziękować naszym kibiciom, że mimo niesprzyjających warunków, non stop padającego deszczu, dopingowali i starali się przebić przez głośnych kibiców gospodarzy. Dziękuję im za przyjazd, za to, że z nami byli. Cieszę się, że mogliśmy odnieść to zwycięstwo - zaznaczył szkoleniowiec.

Teraz przed Polonią (31.10) zaległy mecz z Lechią u siebie, którą został przełożony z powodu złego stanu boiska. W następnej kolejce Czarne Koszule zagrają na Konwiktorskiej z Termalicą Nieciecza (4.11). Z kolei Znicz będzie chciał przerwać serię czterech porażek z rzędu. Zmierzy się dziś w Pruszkowie z Miedzią Legnica. Następnym rywalem beniaminka będzie na wyjeździe Chrobry Głogów (6.11).

W meczu 13. kolejki Fortuna 1. Ligi Polonia Warszawa pokonała GKS Katowice. 🫡🖤Zapraszamy do zapoznania się z relacją tekstową z tego spotkania 👇https://t.co/DIki5I4Oow pic.twitter.com/LQEPrh0qWF— Polonia Warszawa (@polonia1911) October 27, 2023

