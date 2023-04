Polska KOLONIA uratuje Górnika? Kolejny mecz zabrzan o „być albo nie być” w elicie

Jan Urban na razie nie okazał się posiadaczem czarodziejskiej różdżki, która odmieniłaby wiosenne niewyraźne oblicze Górnika. W piątek rywalem jego podopiecznych w Lubinie będzie Zagłębie. Zwycięstwo pozwoli zabrzanom przeskoczyć przeciwnika i wyrwać się „spod kreski”. To kolejny – ale nie ostatni w tej rundzie – ich mecz o życie. W tych okolicznościach bezcenne są nie tylko sportowe umiejętności, ale i hart ducha. A Podolskiemu trudno go odmówić.

- Ma charakter zwycięzcy, jest cały czas sobą – tak Jan Urban odpowiada na pytanie o porównanie Poldiego z poprzedniego sezonu z jego obecną pozycją w szatni Górnika. - Nie wiem co prawda, co w jego głowie siedzi, gdy przychodzi mu grać o utrzymanie, bo to dla niego nowość. Ale jego zachowanie na treningach, w szatni, na boisku wciąż potwierdza, że to ważna postać dla nas – komplementuje napastnika Urban, pokładając zaufanie w legendzie FC Köln.

W poprzedniej kolejce z dobrej strony pokazał się inny ekspiłkarz klubu z Kolonii. To Paweł Olkowski rozprowadził akcję, po której zabrzanie strzelili gola Koronie. - Wiedziałem, że mogę na niego liczyć – mówił po meczu (1:1) trener Urban, mając na myśli i Olkowskiego, i autora bramki, Piotra Krawczyka. Obu graczy szkoleniowiec „wyciągnął z lodówki”, do której trafili w ostatnich tygodniach pracy Bartoscha Gaula. - Przeciwko Koronie zagrało dziewięciu Polaków. Musimy szukać tych, którzy mają wielkie chęci do gry – przypominał Jan Urban, odnosząc się w ten sposób do „wieży Babel” w zabrzańskiej szatni.

Dodatkowym smaczkiem meczu w Lubinie będzie konfrontacja Urbana z Waldemarem Fornalikiem. Po raz pierwszy jako piłkarze (odpowiednio – Zagłębia Sosnowiec i Ruchu), rywalizowali ze sobą prawie 40 lat temu, w 1984 roku. Bilans zmagań na boisku mają idealnie równy (po 3 zwyc. każdego z nich i 3 remisy). Na trenerskich ławkach (w lidze i PP) potykali się dotąd czternastokrotnie. O jeden sukces więcej (5-4) ma na koncie Urban.

Mecz Zagłębia Lubin z Górnikiem Zabrze rozpocznie się w piątek o godz. 20.30. Transmisja na antenie Canal+ Family i Canal+Sport.

