Polskiego trenera wykurzyli z FC Den Bosch. Pracował w Holandii przez równy rok

Portugalczyk zabrał się do pracy

Prezydent do piłkarza

Objął zespół 10 kwietnia 2023 roku, gdy drużyna zajmowała 19. miejsce w lidze. Dokładnie tą samą pozycję zajmuje w obecnych rozgrywkach Eerste Divisie (drugi poziom rozgrywkowy), a klub poinformował dzisiaj o zwolnieniu Kaczmarka. W ostatniej kolejce Den Bosch wygrało z drużyną Ajaxu U-21, pod dwóch bramkach polskiego napastnika Kacpra Kostorza, ale nie zmieniło to pozycji trenera, który musiał pożegnać się z klubem. Warto dodać, że z Eerste Divisie nie spada żadna drużyna.

Decyzja zwolnieniu Kaczmarka ma związek z pojawieniem się nowych akcjonariuszy w klubie. - Mam duży szacunek do trenera Kaczmarka, dlatego od początku chciałem powiedzieć, że decyzja o zwolnieniu, nie ma to nic wspólnego z jego umiejętnościami, tylko z kierunkiem, w którym chcemy iść – powiedział Bernard Schuiteman, dyrektor techniczny Den Bosch, co potwierdził Kaczmarek.

- Wraz z pojawieniem się nowych akcjonariuszy było dla mnie jasne, że nastąpią zmiany. Cieszę się, że kończę swój czas w klubie zwycięstwem nad Ajaxem i rozumiem, że najlepiej będzie dla nas w tym momencie się pożegnać – powiedział polski trener, który przed wyjazdem do Holandii pracował z powodzeniem w ekstraklasie. Przez ponad rok był asystentem Kosty Runjaicia w Pogoni Szczecin. Od września 2021 roku pracował w Lechii i sezon 21/22 zakończył z drużyną na czwartym miejscu, co pozwoliło gdańszczanom na występy w Lidze Konferencji. Z Lechii zwolniono go w sierpniu 2022 roku. Tomasz Kaczmarek jest absolwentem słynnej niemieckiej szkoły trenerskiej w Kolonii, którą kończyli m.in. Juergen Klopp i Hansi Flick.

