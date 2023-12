Porażka pogrążyła trenera Lecha? Są nowe informacje, tego można było się spodziewać

Kamil Grosicki nie mógł się powstrzymać. Powiedział to co myśli, wspomniał o swoim wieku

Według dziennikarza portalu meczyki.pl Dawida Dobrasza, Lech już od ponad miesiąca rozgląda się za nowym trenerem. John van den Brom na razie pozostaje na stanowisku i raczej zmiana przed ostatnią kolejkę w tym roku nie miałaby sensu. Niemniej patrząc na wyniki Lecha jesienią – brak awansu do gazy grupowej Ligi Konferencji i rozczarowujące wyniki w lidze, mogą zadecydować o zwolnieniu holenderskiego trenera.

- Według naszych informacji jest przesądzone, że Holender wkrótce opuści klub […]. Na dzisiaj ma zerowe szanse na nową umowę. "Kolejorz" już od miesiąca rozgląda się za nowym trenerem – informują Meczyki.

Kamil Grosicki nie mógł się powstrzymać. Powiedział to co myśli, wspomniał o swoim wieku

Lech uważany był za jednego z głównych faworytów do mistrzostwa Polski, tymczasem traci do Śląska 6 punktów i może być jeszcze wyprzedzony przez mające mecze zaległe Raków i Legię. Co ważne gra Kolejorza, mimo dużych wzmocnień latem pozostawia wiele do życzenia. Van den Brom jest szkoleniowcem „Kolejorza” od lipca 2022 roku, a jego kontrakt obowiązuje do końca obecnego sezonu. W ubiegłym, Holender zdobył z drużyną 3. miejsce w lidze i doszedł do ćwierćfinału Ligi Konferencji.

Henryk Kasperczyk jasno ocenił Kamila Grosickiego. Nie może pojąć jednej rzeczy, taką widzi dla niego rolę w kadrze

PATRYK DZICZEK!⚽ Długo trwała interwencja VAR-u, ale ostatecznie sędzia podyktował rzut karny! Piast prowadzi w Poznaniu 1:0!📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/mCZctxfLA8— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) December 10, 2023