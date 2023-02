Lukas Podolski, który niebawem będzie obchodził swoje kolejne urodziny i skończy 38 lat już dawno spokojnie mógłby odwiesić buty na kołek i przejść na piłkarską emeryturę. Mistrz świata z 2014 roku traktuje piłkę nożną i Górnik Zabrze jednak o wiele poważniej i nie ma zamiaru na razie kończyć swojej piłkarskiej przygody. W swoim ostatnim poście w mediach społecznościowych Lukas Podolski dobitnie potwierdził, jak ważny jest dla niego futbol, decydując się na długi o poruszający wpis.

Wpis Lukasa Podolskiego wywołał prawdziwą lawiną. Gwiazdor Górnika Zabrze nie mógł przejść obojętnie obok tej daty

Na instagramowym profilu Lukasa Podolskiego pojawiło się kilka zdjęć związanych z jego przygodą w FC Koeln, gdzie późniejszy mistrz świata rozpoczynał swoją piłkarską karierę. Lukas Podolski nie mógł bowiem przejść obojętnie obok tak wielkiego wydarzenia, jak okrągłe, 75-te urodziny jego byłego klubu, w którym ma status ikony.

Poruszające wyznanie Lukasa Podolskiego! Niespodziewany wpis gwiazdora Górnika Zabrze wywołał masę emocji

- Kiedy przyjechałem z rodzicami do Niemiec około 35 lat temu, to była miłość od pierwszego wejrzenia. Przywitałeś mnie w swojej biało-czerwonej rodzinie FC i od tego czasu dałaś mi tyle pięknych chwil z kozą na piersi i w sercu. Za to dziękuję Wam - napisał na Instagramie Lukas Podolski, czym oczywiście wywołał masę emocji, a internauci masowo zaczęli komentować jego poruszający wpis. Fani mistrza świata z 2014 roku zaczęli wysyłać mu serduszka oraz potwierdzać, że jest ważną postacią w Kolonii. - Bez względu na to, gdzie jesteś teraz na świecie, kochamy Cię na zawsze - odpisał Podolskiemu jeden z internautów.

