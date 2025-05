Finał Pucharu Polski: utrudnienia na drodze, zmiany w komunikacji. Co zmienia się w Warszawie?

Finał Pucharu Polski: Wielkie przemarsz kibiców Legii Warszawa

W piątek 2 maja kibice Legii Warszawa tradycyjnie wyruszą w pochodzie spod stadionu przy ul. Łazienkowskiej na PGE Narodowy, gdzie o godz. 16 drużyna zagra w finale Pucharu Polski z Pogonią Szczecin. Marsz, który rozpocznie się w samo południe, ma mieć wyjątkowy charakter – podobnie jak dwa lata temu, gdy tysiące fanów przemaszerowało przez centrum stolicy na mecz z Rakowem Częstochowa.

– Przemarsz kibiców z Łazienkowskiej na Stadion to niesamowita sprawa. Pamiętam jak wyglądało to dwa lata temu. Doping od pierwszej do 120. minuty był niesamowity i to też nas poniosło. Życzę nam, aby w piątek było tak samo – powiedział pomocnik Legii Rafał Augustyniak.

Grupa Nieznani Sprawcy, odpowiedzialna za oprawy, zaapelowała do wszystkich sympatyków Legii o udział w marszu, punktualne przybycie na stadion i założenie specjalnych koszulek. – Zbiórka o 12.00 na Ł3. Pamiętajcie, że najpierw na stadion wchodzi oprawa. Trybuna musi być pełna 45 minut przed meczem – przypomniano w komunikacie.

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin: utrudnienia w ruchu przed meczem

Z powodu meczu finałowego Pucharu Polski Legia Warszawa – Pogoń Szczecin pojawi się sporo zmian w ruchu i utrudnień komunikacyjnych.

Przemarsz kibiców Legii Warszawa odbędzie się ulicami: Łazienkowska, Wisłostrada, most Łazienkowski, Wał Miedzeszyński, Aleją Poniatowskiego. Ruch na tych drogach będzie wyłączany przez policję na czas przemarszu.

Zmiany dotkną też ruch komunikacji miejskiej. Autobusy 107, 111, 117, 123, 131, 138, 143, 146, 147, 151, 158, 159, 166, 185, 187, 188, 502, 504, 507, 521, 523 będą poruszać się najbliższymi dostępnymi ulicami.

Utrudnienia spotkają także tramwaje: linie 7 i 22 pojadą mostem Śląsko-Dąbrowskim, linie 9 i 24 dojadą do Placu Starynkiewicza.

Ograniczenie/zamknięcie ruchu na ulicach: Aleja Poniatowskiego, Aleja Waszyngtona, Międzynarodowa, Aleja Stanów Zjednoczonych, Wał Miedzeszyński, Aleja Stanów Zjednoczonych, Afrykańska, Bora Komorowskiego, Sokola, Zamoście, Zamoyskiego.