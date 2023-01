Legenda mocno przejechała się po Lukasie Podolskim. To musi zaboleć, użył takiego określenia

Przyjście Lukasa Podolskiego do Górnika Zabrze było jednym z najważniejszych wydarzeń podczas letniego okna transferowego w 2021 roku. Mistrz świata z miejsca stał się jedną największych gwiazd nie tylko śląskiej ekipy, ale również całej PKO Ekstraklasy, dzięki czemu bez obaw może rozwijać swój biznes również w Polsce. Wielu kibiców mogło założyć, że tak doświadczony zawodnik, który w przyszłości grał dla największych klubów na świecie, będzie chciał przejąć stery w klubie z Roosevelta, ale jak się okazuje, obecnie nic takiego nie ma miejsca.

Jak wynika ze słów prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik, która jest odpowiedzialna za Górnika, Lukas Podolski obecnie skupia się tylko i wyłącznie na tym, aby drużyna prezentowała się murawie jak najlepiej i nie pali się do tego, aby zarządzać śląskim klubem. Chociaż niewykluczone, że w przyszłości ulegnie to zmianie.

Wyszło na jaw, czym tak naprawdę Lukas Podolski zajmuje się w Górniku Zabrze! Wszystko jasne, wielu się mocno zdziwi

- Rozmawialiśmy wiele razy, ale nigdy nie przebąkiwał nawet o dodatkowych funkcjach w klubie. Kiedyś go jednak o to zapytałam, ale w ogóle nie rozwinął tematu. Rozmawiamy więc tylko o boisku, tabeli i szatni. - powiedziała prezydent Zabrza w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim". - Rola w przyszłości? Na razie jest dla mnie przede wszystkim zawodnikiem, którego ściągaliśmy w wielkich emocjach - dodała Małgorzata Mańka-Szulik jasno dając do zrozumienia, że Podolski nie skupia się obecnie na kierowaniu klubem.

