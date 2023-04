Kiedy Lukas Podolski dotrzymał słowa i zgodnie ze złożoną przed laty obietnicą dołączył do Górnika Zabrze, fani śląskiej ekipy oszaleli ze szczęścia. Teraz jednak, na kilka kolejek przed końcem sezonu 2022/23 mogą czuć oni olbrzymi niepokój, bowiem obecna umowa byłego reprezentanta Niemiec obowiązuje do 30 czerwca i w dalszym ciągu strony nie doszły do porozumienia na tyle, aby mistrz świata z 2014 roku zdecydował się złożyć swój podpis na dokumencie. Prezes śląskiego klubu zapewnia jednak, że to nie jest problem.

Nowe fakty w sprawie przyszłości Lukasa Podolskiego w Górniku Zabrzu! Prezes klubu zabrał głos

Górnik Zabrze wciąż musi walczyć o utrzymanie, mając po 28. kolejkach zaledwie punkt przewagi nad strefą spadkową. To sprawia oczywiście, że obecnie kierownictwo klubu ma ważniejsze sprawy na głowie, jednak Adam Matysek przekonuje w swojej rozmowie z "TVP Sport", że dojście do porozumienia z Podolskim w sprawie nowej umowy nie będzie wyzwaniem i nie zajmie zbyt wiele czasu.

Prezes Górnika bez ogródek o Lukasie Podolskim! Te słowa nie przejdą bez echa, nowe fakty w sprawie przyszłości mistrza świata

- Lukas to człowiek instytucja w naszej lidze i nie wymaga on tradycyjnych negocjacji. Uważam, że podpisanie nowego kontraktu jest kwestią pięciu minut. - powiedział prezes zabrzańskiego klubu. Matysek nie ukrywa, że jego zdaniem jeśli Podolski już rok temu zdecydował się na przedłużenie umowy z Górnikiem, to tym razem będzie podobnie. Czy faktycznie? Tego przekonamy się w najbliższych tygodniach, kiedy wyjaśni się przyszłość samego Górnika i jego ewentualnego utrzymania.