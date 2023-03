Kluczowe informacje o przyszłości Lukasa Podolskiego. Nowy kontrakt z Górnikiem jest gotowy. Jest tylko jedno ale

Przyszłość Lukasa Podolskiego w Górniku Zabrze to największy znak zapytania dla fanów tego zespołu. 37-latek do Ekstraklasy trafił latem 2021 roku i choć początkowo nie spełniał pokładanych w nim oczekiwań i nie dawał drużynie tyle, ile można było się spodziewać, to z czasem się rozkręcał. W trwającym sezonie ma już na koncie pięć bramek i siedem asyst w PKO Ekstraklasie i w dużej mierze to dzięki niemu Górnik nie jest w opłakanej sytuacji.

Podolski zostanie w Zabrzu? Kontrakt gotowy, ale...

Kontrakt Podolskiego z zabrzanami wygasa wraz z końcem czerwca tego roku. Zdecydowana część kibiców Górnika na pewno chciałaby, aby za trzy miesiące wspólna przygoda Podolskiego i klubu nie dobiegła końca, a była kontynuowana. W rozmowie z portalem WP SportoweFakty sprawę nowego kontraktu przybliżył agent piłkarza, Nassim Touihri. Okazuje się, że w zasadzie wszystko jest gotowe, ale brakuje podpisów. - Mówiąc o nowym kontrakcie Lukasa, to on jest gotowy praktycznie od grudnia, wszystko już wtedy było ustalone. Tak naprawdę to taka sama umowa jak na obecny sezon. Nie uwzględniająca ani inflacji, ani innych czynników - zdradził menedżer.

- To kontrakt podpisany sercem, a nie pieniędzmi. Zatem na papierze wszystko jest ustalone, ale potem były święta, obóz przygotowawczy w Turcji, kolejne zmiany w klubie. Na ten moment mogę więc powiedzieć jasno: warunki są ustalone, ale nic nie jest podpisane - powiedział Touihiri. Ewentualny nowy kontrakt również obowiązywałby tylko na jeden sezon.