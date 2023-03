Lukas Podolski opuści Górnika Zabrze? Przerwał milczenie, może odejść nawet teraz!

Lukas Podolski opuści Górnika Zabrze? Mimo że doświadczony Niemiec w wywiadach wielokrotnie podkreślał i mówił o swojej miłości do drużyny ze Śląska, to nie wyklucza on, że zmieni barwy klubowe, a może do tego wszystkiego dojść nawet teraz. O swojej potencjalnej przyszłości były zawodnik FC Koeln, Bayernu Monachium i Arsenalu zawodnik powiedział w rozmowie z "WP. SportoweFakty". Padły mocne słowa.

Lukas Podolski szczerze o swojej przyszłości. Opuści Górnika Zabrze?

Jak powiedział Podolski w rozmowie z "WP.SportoweFakty", nie przedłużył jeszcze umowy z Górnikiem Zabrze, a sam chciałby jeszcze trochę pograć w piłkę. Okazuje się, że zawodnik ma oferty z wielu miejsc.

- Nie wiem. W tym momencie nie ma żadnej decyzji. Powiem tak: kocham futbol, chcę grać dalej. Mam super rodzinę. Nagrałem się już dużo, zarobiłem... Chcę w tym momencie czerpać z tego radość. Nie chcę żyć w klimacie ciągłych kłótni, sporów. Nie jest mi to do niczego potrzebne. (...) Mój agent mnie informuje, że są zapytania. Jedną z opcji była Ameryka, MLS. Mógłbym tam odejść choćby teraz, bo u nich okienko transferowe jest cały czas otwarte. Do tego między innymi Azja. Katar, Arabia Saudyjska. Takie są opcje, zobaczymy. - powiedział Lukas Podolski w rozmowie z "WP. SportoweFakty".