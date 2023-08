Radomskie wieże nie skruszyły twardej Stali. Piłkarze z Mielca załatwili sprawę już do przerwy [WIDEO]

Kamil Glik mógł trafić do Legii Warszawa?! To byłaby prawdziwa bomba. Jest odpowiedź klubu

Gospodarze z dużą determinacją ruszyli do ataku, jakby chcieli szybko zrehabilitować się za porażkę w poprzedniej kolejce z Rakowem. W 22. min mielczanie perfekcyjnie wykorzystali rzut wolny. Po dośrodkowaniu Krystiana Getingera w pole karne, Bertowi Eseelinkowi wystarczyło dostawić głowę do piłki i Albert Posiadała był bezradny. Radomianie mimo straty gola snuli się po boisku, co ponownie wykorzystali mielczanie. W 45. min niespełna 19-letni Łukasz Gersenstein po kilkudziesięciometrowym biegu zdecydował się na strzał, a piłka po otarciu się od Jana Grzesika zaskoczyła bramkarza i wpadła do siatki.

W 56. min Radomiak był bliski gola kontaktowego, jednak po zagraniu Rafała Wolskiego strzał Mateusza Abramowicza wylądował na słupku. Chwilę później Mateusz Kochalski świetnie obronił strzał Luizao. Trener Radomiaka Constantin Gulca grał vabank, bo już do 62. minuty dokonał czterech zmian. Postawił na grę dwoma wysokimi napastnikami, dodając do Pedro Henrique (188 cm wzrostu) drugiego wieżowca w osobie Luisa Rochy (200 cm). Goście nacierali coraz bardziej, robiło się gorąco po dośrodkowaniach w pole karne, ale Stal grała dobrze w defensywie i miała szczęście. W 77. min po strzale Rochy z bliska, piłka trafiła w poprzeczkę i na tym skończyły się emocje w Mielcu.

PGE FKS Stal Mielec - Radomiak Radom 2:0 (2:0).

Bramki: 1:0 Bert Esselink (22-głową), 2:0 Łukasz Gerstenstein (45+6).

Żółta kartka - PGE FKS Stal Mielec: Koki Hinokio, Marco Ehmann, Łukasz Gerstenstein. Radomiak Radom: Luizao, Jan Grzesik.

Sędzia: Karol Arys (Szczecin). Widzów 5 547.

PGE FKS Stal Mielec: Mateusz Kochalski - Marco Ehmann, Mateusz Matras, Bert Esselink (90+2. Leandro) - Łukasz Gerstenstein (66. Mateusz Stępień), Michał Trąbka (75. Matthew Guillaumier), Piotr Wlazło, Krystian Getinger - Maciej Domański, Ilja Szkurin (66. Kai Meriluoto), Koki Hinokio (75. Krzysztof Wołkowicz).

Radomiak Radom: Albert Posiadała - Jan Grzesik, Raphael Rossi, Mateusz Cichocki (62. Mike Cestor), Dawid Abramowicz - Lisandro Semedo, Christos Donis (54. Roberto Alves), Rafał Wolski (62. Leonardo Rocha), Luizao, Edi Semedo (46. Frank Castaneda) - Pedro Henrique.