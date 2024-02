i Autor: Cyfrasport Radovan Pankov

Serb mówi wprost

Radovan Pankov tak podchodzi do rewanżu z Molde. Gwiazdor Legii nie ma wątpliwości, sprawdzi się jego plan?

Piłkarze Legii w rewanżu z Molde na Łazienkowskiej będą starali się odrobić straty i wywalczyć przepustkę do kolejnej rundy rozgrywek. Jest o co walczyć. Radovan Pankov tak podchodzi do rewanżu z Molde. Gwiazdor Legii nie ma wątpliwości, sprawdzi się jego plan?