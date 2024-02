To musi zrobić Legia w rewanżu z Molde. Będzie awans w Lidze Konferencji?

Nie może być pomyłek

W pierwszym meczu Legia zagrała katastrofalną pierwszą połowę. Straciła w niej trzy gole i zanosiło się, że dojdzie do kompromitacji. Po przewie trener Kosta Runjaić dokonał czterech zmian. Opłaciło się, bo wicemistrzowie Polski zdobyli dwie bramki. - Musi zagrać na swoim dobrym, wysokim poziomie, jak w drugiej połowie w Norwegii - powiedział Marek Jóźwiak w rozmowie z PAP. - I w końcu wyjściowy skład musi być odpowiedni, czyli trafiony. Nie może być pomyłek, które doprowadzają do tego, że w przerwie trzeba zmienić czterech zawodników, jak to było w Molde - analizował.

Jakub Kiwior wszedł na wysokie obrony w Arsenalu, ale teraz czeka go potężny egzamin. Ekspert przestrzega: „Polecą iskry” [ROZMOWA SE]

Ważne będzie zaangażowanie

Były reprezentant Polski jest optymistą. Uważa, że stołeczny zespół ma większą jakość niż zdobywca Pucharu Norwegii. - Myślę, że Legia poradzi sobie w rewanżu - tłumaczył Jóźwiak, cytowany przez PAP. - Ważne będzie zaangażowanie, bo umiejętności są po stronie warszawian. Ale muszą zagrać tak, jak we wrześniu z Aston Villą. Jeśli będzie gra na wysokim poziomie, a nie czekanie na to, co się wydarzy, to jestem spokojny o awans - podkreślił były kadrowicz.

Ten duet napędza poznańską Lokomotywę. To oni zapewnią Lechowi tytuł?

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej

Sonda Czy Legia wyeliminuje FK Molde w 1/16 finału Ligi Konferencji? Tak, ma ogromny potencjał Nie, bez przesady Trudno powiedzieć

Prezes Legii Dariusz Mioduski: Nigdy nie myślałem o zwolnieniu Runjaicia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.