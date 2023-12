Raków chce pozyskać niemiecki talent. Przed trzema laty interesował się nim Manchester City

Według portalu Meczyki.pl nowym piłkarzem „Medalików” ma zostać 19-letni Nnamdi Collins. To środkowy obrońca występujący aktualnie w II drużynie Eintrachtu Frankfurt. Jest on wychowankiem Borussii Dortmund, a latem tego roku został sprzedany do Eintrachtu za 1 mln euro. Nie zdołał na razie przebić się do pierwszego zespołu i występuje w rezerwach grających w lidze regionalnej. Ewentualne pozyskanie Collinsa byłoby pierwszy autorskim transferem nowego dyrektora sportowego Rakowa, Samuela Cardenasa.

Wydaje się, że pozyskanie środkowego obrońcy, bo na takiej pozycji występuje Collins jest jak najbardziej potrzebne. W rundzie jesiennej pod nieobecność Zorana Arsenicia defensywa mistrzów Polski nie prezentowała się najlepiej. Collins obok niemieckiego, ma również nigeryjskie obywatelstwo. Urodził się jednak w Niemczech i reprezentuje ten kraj począwszy od kadry U-15. Na koncie ma 3 mecze w reprezentacji U-20. W 2020 roku pozyskaniem, wówczas zawodnika Borussii, zainteresowany był Manchester City, ale do transferu nie doszło. Według portalu Meczyki.pl Raków chciałby wypożyczyć Collinsa na półtora sezonu i wpisać opcję pierwokupu, a niemiecki klub jest gotowy zgodzić się na takie rozwiązanie.

Manchester City and Chelsea are 'keen' on Borussia Dortmund defender and Germany U16 captain, Nnamdi Collins (16).[@BILD_Sport] pic.twitter.com/Vo9fWvuZvo— City Xtra (@City_Xtra) April 22, 2020