Celje - Jagiellonia Białystok RELACJA NA ŻYWO WYNIK meczu Ligi Konferencji Jaga wciąż niepokonana w europejskich pucharach

Celje - Jagiellonia Białystok 0:0 (0:0)

Bramki:

Kartki:

Celje:

Jagiellonia:

Na żywo Celje - Jagiellonia Białystok Witamy w relacji na żywo ze spotkania 4. kolejki Ligi Konferencji Celje - Jagiellonia! Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18:45. Zapraszamy!

Odśwież relację

Celje - Jagiellonia Białystok WYNIK

Mistrzowie Polski mieli latem spory kryzys, ale wyszli z niego w imponującym stylu. Jagiellonia jest niepokonana od 14 września, a w Lidze Konferencji UEFA do tej pory wygrała wszystkie spotkania. Ma wyjeździe z FC Kopenhaga 2:1, a przed własną publicznością z Petrocubem Hinesti 2:0 i Molde FK 3:0.

W meczu z NK Celje również jest faworytem. Słoweńcy to 20. drużyna tabeli, która ma na swoim koncie jedną wygraną, ale za to bardzo imponującą. Celje pokonało u siebie zespół Krzysztofa Piątka, a więc turecki Basaksehir. I to aż 5:1. Mistrz Słowenii poniósł dwie (spodziewane) porażki z Vitorią Guimaraes 1:3 i w poprzedniej kolejce w Sewilli z Betisem 1:2. Dla wielu odkryciem będzie... trener Celje. To Albert Riera, niegdyś piłkarz Liverpoolu, Espanyolu, Olympiacosu czy Galatasaray. W barwach klubu z Barcelony dotarł również do finału Pucharu UEFA w 2007 roku (strzelił w nim nawet gola, ale Espanyol przegrał finał w karnych).

Konfrontacji z uznanym piłkarzem, a początkującym trenerem nie boi się Adrian Siemieniec, również szkoleniowiec na dorobku. - Przed meczem nie chcę zdradzać strategii i tego jak zagramy. Ze strony gospodarzy spodziewam się dużej agresji, intensywności, próby przejęcia kontroli poprzez działania pressingowe, posiadanie piłki. Wynika to z tożsamości tej drużyny i mentalności jej trenera. To drużyna, która będzie dążyła do dominacji u siebie, a do tego jest w dobrym momencie po dwóch zwycięstwach ligowych. Ostatnio przegrała w Lidze Konferencji z Betisem Sewilla dopiero po golu w doliczonym czasie gry. Na tym mogą zbudować dobrą mentalność, więc z pewnością będą właściwie nastawieni - powiedział trener Siemieniec.

Początek spotkania o godz. 18.45.