Wściekłość bierze, co zrobili Lewandowskiemu! Po wielkim wyczynie w Lidze Mistrzów takie coś... Wstyd

Historyczna chwila Lewandowskiego. 101 bramek w Lidze Mistrzów i tak po potraktowali...

Jeszcze kilkadziesiąt godzin temu tylko dwóch piłkarzy w historii Ligi Mistrzów mogło pochwalić się co najmniej setką bramek w rozgrywkach Champions League - Leo Messi i Cristiano Ronaldo. Po meczu z Brest oficjalnie do tego grona dołączył Robert Lewandowski, który w wygranym 3:0 spotkaniu dwukrotnie trafił do siatki, strzelając swoją 100. i 101. bramkę w Lidze Mistrzów. Kapitan reprezentacji Polski nie krył dumy, a jego wyczynu gratulowały mu nawet legendy futbolu. Okazuje się jednak, że taki wyczyn to najwidoczniej wciąż za mało, aby znaleźć się w oficjalnej drużynie kolejki wybranej przez UEFA. Lewandowski obok wielkiego bohatera meczu Young Boys - Atalanta, Charlesa De Ketelaere drugi zawodnik, który został pominięty w tym zestawieniu.

Pominęli Lewandowskiego w drużynie kolejki... I to po takim wyczynie

Jedynym zawodnikiem Barcelony, który znalazł się w drużynie kolejki UEFA Champions League został Pau Cubarsi, który przy okazji zgarnął nagrodę zawodnika spotkania FC Barcelona - Brest. W linii ataku "11" wybranej po zakończeniu wszystkich spotkań 5. kolejki Ligi Mistrzów znaleźli się Julian Alvarez z Atletico Madryt i Mateo Retegui z Atalanty.

Pierwszy z nich, tak jak Lewandowski, również zdobył dwie bramki w walce ze Spartą Praga, a Włoch dwukrotnie znalazł drogę do siatki w meczu z Young Boys. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Charlesa De Ketelaere asystował mu przy obu trafieniach. Belg uzyskał notę 10, strzelając dwie bramki i notując 3 asysty w ostatnim spotkaniu Atalanty.

Lewandowski dołączył do Messiego i Ronaldo

Robert Lewandowski już dawno temu wskoczył na 3. miejsce na liście najskuteczniejszych zawodników w historii Ligi Mistrzów. Teraz jednak, podobnie jak Ronaldo i Messi może pochwalić się co najmniej 100. goli w rozgrywkach. Prowadzi Portugalczyk, który ma 140 goli na swoim koncie. Argentyńczyk z kolei strzelił w swojej karierze 129 bramek w Champions League. Za plecami Roberta Lewandowskiego znajduje się Karim Benzema, który strzelił 90 goli w Champions League.