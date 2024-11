Zawodnicy z Bałkanów przegrali do tej pory dwa trudne mecze w LK, ale trudne, wyjazdowe – z Vitorią Guimaraes (1:3) i Realem Betis (1:2). - W Sewilli byli blisko sprawienia niespodzianki, decydującego gola stracili w doliczonym czasie – przypomina reprezentant Słowenii w rozmowie z „Super Expressem”. - To bardzo odważny zespół, który uwielbia mieć piłkę przy nodze, każdą akcję buduje od bramkarza. No i wiadomo, że z Hiszpanem na trenerskiej ławce Celje musi grać futbol kombinacyjny – analizuje Janża.

Ów Hiszpan to Albert Riera, dla którego to drugie „podejście” do tego klubu. Jako zawodnik grał m.in. w Liverpoolu, Manchesterze City, Olympiakosie, Galatasaray i Udinese, a w kraju – w Espanyolu. - W Celje on jest „Big Boss”. Rosyjski właściciel spełni klubu spełnia wszystkie jego życzenia – podkreśla nasz rozmówca.

Właśnie z Celje wywodzi się też jeden z nielicznych reprezentantów Słowenii, grających w rodzimej lidze. - Ach, Żan… Świetny chłopak i mój dobry kumpel, niemal codziennie jesteśmy w kontakcie. Może grać na lewej i prawej obronie lub wahadle. Szybki, dynamiczny, groźny – komplementuje Żana Karnicnika kapitan Górnika. Generalnie jednak ma zastrzeżenia do gry defensywnej NK Celje. - To chyba najsłabsza formacja drużyny – mówi. - Jeżeli Jagiellonia zagra na swym normalnym poziomie, na pewno stworzy sobie niejedną sytuację bramkową. Zresztą w lidze słoweńskiej na pewno walczyłaby o podium. Polska ekstraklasa jest mocniejsza, dużo bardziej dynamiczna, intensywna.

Janża całkiem niedawno miał okazję „zderzyć się” z siłą Jagi, która wygrała w Zabrzu 2:0. Jej bohaterem (gol i asysta) był wtedy Jesus Imaz. - Wystarczy się raz zapomnieć na boisku i on zrobi swoje – Słoweniec chwali gwiazdę mistrzów Polski. Ale kluczowej postaci tym razem upatruje gdzie indziej. - Afimico Pululu albo sam „poceluje”, jak już parę razy w pucharach zrobił, albo – dzięki świetnemu zastawianiu się i utrzymywaniu piłki – zrobi Jesusowi dużo przestrzeni do oddawania strzałów – mówi Janża.

Początek meczu 4. kolejki Ligi Konferencji NK Celje – Jagiellonia Białystok w czwartek o godz. 18.45. Transmisja w Polsat Sport 1.

Przypominamy gole 𝐀𝐟𝐢𝐦𝐢𝐜𝐨 𝐏𝐮𝐥𝐮𝐥𝐮 z #UECL ⚽⚽Ile 𝐛𝐫𝐚𝐦𝐞𝐤 𝐰 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐣𝐬𝐤𝐢𝐜𝐡 𝐩𝐮𝐜𝐡𝐚𝐫𝐚𝐜𝐡 dorzuci jeszcze napastnik @Jagiellonia1920 👀 pic.twitter.com/hnJqSwBFXp— Polsat Sport (@polsatsport) November 27, 2024