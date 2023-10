Raków przełamie się w Lidze Europy? Postawa Sportingu nie pozostawia złudzeń

To z tym Kosta Runjaić ma największy problem. Trener Legii wszystko ujawnił, zero tajemnic

Sporting sprawia wrażenie drużyny bardzo pewnej siebie

Sporting nie ukrywa mocarstwowych planów. Chcą sięgnąć po mistrzostwo Portugalii i powalczyć w europejskich pucharach. Początek rozgrywek w rodzimej lidze mają imponujący. Przewodzą stawce, wygrali siedem spotkań i raz zremisowali. - Sporting sprawia wrażenie drużyny bardzo pewnej siebie - powiedział Nuno Gomes w rozmowie z "Super Expressem". - Do tej pory w oficjalnych meczach poniósł tylko jedną porażkę, w fazie grupowej Ligi Europy z Atalantą Bergamo. W pozostałych potyczkach ekipa z Lizbony pozostawała niepokonany, a jej seria może budzić respekt. Nie zapominajmy jednak, że poza spotkaniem z Bragą, w lidze Sporting nie mierzył się z głównymi rywalami do tytułu: Porto czy Benfiką. Seria brzmi i wygląda niewiarygodnie, ale z ocenami jeszcze bym się wstrzymał. Jest za wcześnie, aby wystawiać laurki. Ale Sporting jest mocno zdeterminowany, aby zmazać plamę po ubiegłym sezonie. Drużyna znalazła się w tabeli ligowej poza podium, co także oznaczało brak kwalifikacji do Ligi Mistrzów - przypomniał słynny portugalski napastnik w rozmowie z naszym potalem.

Tyle Sporting Lizbona wydał na nowych piłkarzy. Przełoży się to na sukces w Lidze Europy?

SKANDAL W HOLANDII. POBITY PREZES I ARESZTOWANI PIŁKARZE. TOMASZEWSKI KOMENTUJE Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy Raków Częstochowa wyjdzie z grupy w Lidze Europy? Tak! Nie Trudno powiedzieć