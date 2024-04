Reprezentant Polski przypomina się selekcjonerowi, zadziwia ekstraklasę skutecznością w tym elemencie. „On się zgłasza do wszystkiego” [WIDEO]

Jej „dystrybutorem” jest reprezentant kraju. Patryk Dziczek skutecznie wznawia grę wrzutem z autu, a jego gliwiccy koledzy świetnie potrafią spożytkować piłkę lecącą zza linii bocznej w pole karne. W meczu z „miedziowymi” ten sposób szukania okazji strzeleckiej przyniósł Piastowi dobry skutek aż dwa razy.

Piast wychodzi na prowadzenie!💥 Jakub Czerwiński strzela swoją pierwszą bramkę w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy!💪 📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/b00iR0zQlI— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 15, 2024

- Puszcza Niepołomice wymyśliła to dla nas wszystkich. Coraz więcej drużyn korzysta z tego elementu, widząc korzyści – uśmiecha się Aleksandar Vuković. Gliwicki szkoleniowiec nie widzi niczego niezwykłego w fakcie, że coraz więcej bramek pada po wrzucie zza linii bocznej. - Przy rzutach rożnych kibice czekają, że coś dobrego może się wydarzyć dla ich drużyny. A przecież z autu można dograć jeszcze dokładniej, bo rękami – przypomina.

Ogromne zamieszanie w polu karnym Zagłębia i ostatecznie to Fabian Piasecki umieszcza piłkę w siatce!⚽ Piast prowadzi już 2:0!📺 Transmisja meczu w Gliwicach w CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/ZDcZxaHcjR— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 15, 2024

Patryk Dziczek sztukę dorzucania piłki do kolegów dopracował do perfekcji – jak widać z zamieszczonych wyżej i niżej filmików. Pomocnik Piasta, jak widać, szuka sposobu, przy – w kontekście czerwcowych bojów na EURO 2024 – przypomnieć o sobie selekcjonerowi. - On się zgłasza do wszystkiego, najchętniej stanąłby też w bramce i zagrał w ataku – uśmiecha się Vuković.

Niespodziewanie @PiastGliwiceSA prowadzi w Szczecinie z Pogonią! 😳 Strzelcem gola Tomas Huk! 🔥📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/503a1SBaa8— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 20, 2024