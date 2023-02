Reprezentant Polski wraca do Ekstraklasy! Hitowy transfer stał się faktem, odbił się od dna

Raków Częstochowa ponownie zatrzymany. Pretendent do mistrzostwa tylko zremisował ze Stalą Mielec

Poprzednim klubem Świerczoka była japońska Nagoya Grampus, ale ostatnio zawodnik nie mógł występować, bo został zdyskwalifikowany przez Azjatycką Konfederację Piłkarską za wykrycie w jego organizmie substancji niedozwolonych. Piłkarz odwołał się od decyzji do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie, wygrał sprawę i teraz może wrócić na boisko. „Kiedy dowiedzieliśmy się o możliwości pozyskania Kuby Świerczoka, wszystkie inne sprawy odeszły na bok. Pozyskanie innego napastnika w ogóle nie wchodziło w grę. Bardzo się cieszę, że udało się ten węzeł gordyjski rozwiązać i Kuba jest u nas. Mogę to podsumować tylko jednym stwierdzeniem - Kuba, witaj w domu” – powiedział na łamach oficjalnej internetowej strony Zagłębia dyrektor pionu sportowego klubu Piotr Burlikowski.

Jakub Świerczok wraca do Ekstraklasy! Hitowy transfer

Świerczok bronił barw Zagłębia w rundzie jesiennej sezonu 2017/18 i spisywał się wówczas wyśmienicie. Rozegrał 21 meczów, w których zdobył 16 goli, co zaowocowało transferem do Łudogorca Razgrad. W Bułgarii napastnikowi już nie szło tak dobrze i w sezonie 2020/21 został zawodnikiem Piasta Gliwice. W ekstraklasie ponownie zaczął strzelać bramki (23 mecze, 15 goli) i po roku przeniósł się do Japonii.

„Jestem bardzo szczęśliwy, że podpisałem kontrakt z Zagłębiem. Pierwszy raz byłem tutaj krótko, ale bardzo dobrze wspominam ten czas, myślę, że podobnie jak kibice i teraz będzie tak samo” – powiedział piłkarz. Przed pierwszym transferem do Zagłębia Świerczok bronił barw m.in. Polonii Bytom, FC Kaiserslautern, Zawiszy Bydgoszcz oraz GKS Tychy. Na swoim koncie ma też sześć występów w reprezentacji Polski i jednego gola. Zagłębie po 19 kolejkach zajmuje 15. miejsce w tabeli ekstraklasy. W niedzielę lubinianie zmierzą się na własnym stadionie z Piastem Gliwice. Być może Jakub Świerczok przekona do siebie Fernando Santosa:

