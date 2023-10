Ronaldo z Kielc zamknął mecz. Osiem goli, emocje i rekord ekstraklasy na Suzuki Arenie!

Obie drużyny zajmowały miejsce nad strefą spadkową, więc mecz toczył się o dużą stawkę. Nikt nie przypuszczał, że Korona tak szybko zdominuje piłkarzy beniaminka i strzeli trzy bramki. Zapewne nikt też nie wierzył, że mimo trzybramkowego prowadzenia, emocje będą do ostatnich sekund meczu. Korona po golach Jewgienija Szykawki, Martina Remacle’a i samobójczym Mołdawianina Craciuna schodziła spokojnie na na przerwę. Podopieczni Tomasza Tułacza udowodnili w tym sezonie, że jednak ciężko ich złamać. W drugiej odsłonie w ciągu dwóch minut beniaminek strzelił dwa gole (Artur Siemaszko i Bartłomiej Poczobut) i wrócił do żywych.

W 88. min do siatki na 4:2 trafił Rumun Ronaldo Deaconu i wydawało się, że jest po meczu, ale na krótko. Dwie minuty później Mateusz Cholewiak znów zdobył kontaktowego gola. Rumuński Ronaldo ponownie musiał wziąć sprawy w swoje ręce i trafieniem w drugiej minucie doliczonego czasu już na dobre zamknął mecz. Kilkadziesiąt sekund później doszło do historycznego wydarzenia w ekstraklasie. Trener Tułacz wpuścił na boisko Igora Pieprzycę – syna prezesa klubu - który liczy 15 lat i 19 dni. W ten sposób stał się najmłodszym piłkarzem w ekstraklasie, a do tej pory był nim Janusz Sroka. W sezonie 1959/60 jako piłkarz Cracovii pojawił się na boisku w najwyższej klasie rozgrywkowej mając 15 lat i 59 dni. Po minucie przebywania na boisku Pieprzyca został ukarany żółtą kartką, a kilkadziesiąt sekund później arbiter zakończył to pasjonujące widowisko.

Korona Kielce - Puszcza Niepołomice 5:3 (3:0)

Bramki: 1:0 Jewgienij Szykawka (6), 2:0 Martin Remacle (18), 3:0 Dominick Zator (32), 3:1 Artur Siemaszko (63), 3:2 Bartłomiej Poczobut (65), 4:2 Ronaldo Deaconu (88), 4:3 Mateusz Cholewiak (90), 5:3 Ronaldo Deaconu (90+2).

Żółta kartka - Korona Kielce: Bartosz Kwiecień. Puszcza Niepołomice: Artur Craciun, Igor Pieprzyca, Roman Jakuba.

Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork). Widzów 8 580.

Korona Kielce: Xavier Dziekoński - Dominick Zator, Piotr Malarczyk, Miłosz Trojak, Marcus Godinho - Jacek Podgórski (69. Jakub Konstantyn), Yoav Hofmayster, Martin Remacle (80. Bartosz Kwiecień), Nono (87. Dawid Błanik), Mateusz Czyżycki (69. Ronaldo Deaconu) - Jewgienij Szykawka (80. Adrian Dalmau).

Puszcza Niepołomice: Oliwier Zych - Piotr Mroziński, Artur Craciun (61. Michał Koj), Łukasz Sołowiej, Roman Jakuba - Artur Siemaszko (90+3. Igor Pieprzyca), Wojciech Hajda (88. Michał Walski), Bartłomiej Poczobut, Jakub Serafin (46. Hubert Tomalski), Mateusz Cholewiak - Muris Mesanovic (46. Jordan Majchrzak). (PAP)

