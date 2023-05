Rosołek zasmakował w ekstraklasie. Gwiazdka Legii z nagrodą, co za wyróżnienie

Tym piłkarzem jest Maciej Rosołek, młody napastnik Legii. To właśnie on wygrał w kategorii "Młodzieżowiec maja". Trzeba przyznać, że ma za sobą dobry okres. Strzelił trzy gole, miał dwie asysty. Sezon zakończył z przytupem. Zdobył bramkę w meczu ze Śląskiem. To był jego piąty gol w rozgrywkach. W ten sposób zrealizował cel, który założył sobie przed startem ligi. - Chciałbym strzelić gola w meczu ze Śląskiem zapowiadał Rosołek przed starciem z wrocławskim zespołem. - Zdobycie pięciu bramek w tym sezonie było dla mnie planem minimum. Mam nadzieję, że go wypełnię - zaznaczał.

Jego konkurentami w maju byli: Kajetan Szmyt z Warty Poznań i Filip Marchwiński z Lecha Poznań. Rosołek jest pierwszym piłkarzem Legii na liście laureatów w tym sezonie.

Najlepsi młodzieżowy w ekstraklasie:

* Lipiec 2022: Michał Rakoczy (Cracovia)

* Sierpień 2022: Aleksander Paluszek (Górnik Zabrze)

* Wrzesień 2022: Olaf Kobacki (Miedź Legnica)

* Październik 2022: Szymon Włodarczyk (Górnik Zabrze)

* Listopad 2022: Filip Szymczak (Lech Poznań)

* Luty 2023: Gabriel Kobylak (Radomiak Radom)

* Marzec 2023: Filip Marchwiński (Lech Poznań)

* Kwiecień 2023: Ariel Mosór (Piast Gliwice)

* Maj 2023: Maciej Rosołek (Legia Warszawa)

Ostatnia nagroda w sezonie Młodzieżowca Miesiąca @grajmy_razem wędruje do Macieja Rosołka z @LegiaWarszawa 👏 Gratulacje👏 pic.twitter.com/PZVm9mb0rL— PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) May 29, 2023

